"للمدرس راتب وزير".. وعود مرشحي الانتخابات الموريتانية تثير جدلاً

هيمنت الوعود على البرامج الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، ولكن بعضها وصل حد التعهد بمنح المدرس راتب وزير، ما أثار الجدل في البلاد.

وينتخب الموريتانيون رئيسهم المقبل، السبت، فيما يعدّ الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني الأوفر حظّاً للبقاء في منصبه.

ووُجّهت الدعوة إلى نحو 1,94 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار أحد المرشّحين السبعة، ليقود خلال السنوات السبع المقبلة بلدًا يُعَدّ ساحة استقرار نادرة في غرب أفريقيا ومنتجًا مستقبليًا للغاز.

وأطلق أربعة مرشحين حملاتهم في نواكشوط، بينهم ولد الغزواني (67 عامًا) الذي نظم تجمعًا في ملعب لكرة القدم بحضور آلاف من مناصريه.

وأطلق ثلاثة مرشحين آخرين حملاتهم الانتخابية في مدن مختلفة خارج العاصمة، بينهم الناشط في مجال حقوق الإنسان بيرام ولد الداه اعبيدي، الذي حل في المركز الثاني خلف الغزواني في انتخابات 2019.

ويخوض باقي المرشحين الانتخابات للمرة الأولى.