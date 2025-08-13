حصيلة جديدة لضحايا الانتهاكات في السويداء السورية

نشر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" حصيلة جديدة لضحايا الانتهاكات في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وكشف أن عدد القتلى ارتفع إلى 1653، بينهم 429 أُعدموا ميدانياً على يد عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية.

وأوضح المرصد أنه وثّق حديثاً أسماء 28 مواطناً، بينهم 12 سيدة، جرى إعدامهم ميدانياً على يد عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية، في حين وصفها بـ"مقتلة السويداء" التي اندلعت أحداثها في 13 تموز الماضي، واستمرت حتى دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 20 من الشهر ذاته.

وأضاف أن عدد من جرى إعدامهم ميدانياً ارتفع إلى 429 شخصاً، بينهم 38 امرأة و14 طفلاً ومسنّاً، من ضمنهم 20 من الكادر الطبي في المستشفى الوطني بالسويداء، الذين أُعدموا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية.

كما ارتفع العدد الإجمالي للضحايا الموثقين بالأسماء إلى 1653 شخصاً.

وتأتي تلك الانتهاكات في ظل تدهور مستمر للوضع الأمني في السويداء، حيث تشهد مناطق واسعة تصاعداً في الهجمات المسلحة التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية الحيوية، ما يزيد معاناة السكان ويهدد بانهيار القطاع الصحي في المحافظة.

وأشار المرصد إلى أن من بين إجمالي القتلى هناك 477 من وزارة الدفاع والأمن العام، بينهم 40 من أبناء العشائر البدوية، ومسلح لبناني الجنسية.