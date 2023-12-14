توتر أمني يؤجل فتح المعبر الحدودي بين ليبيا والجزائر
تسبب توتر أمني في مدينة غدامس، 600 كم جنوب غرب العاصمة طرابلس، بتأجيل فتح أهم معبر حدودي مع الجزائر إلى أجل غير معلوم؛ وذلك إثر الخلاف حول المسؤول عن إسناد مهمة تأمينه.
وأعلنت السلطات المحلية في غدامس عن اعتصام وإضراب مفتوحين، حيث توقفت الدراسة والعمل اليوم الخميس، إلى حين خروج المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية من المدينة، والتي جاءت قبل أيام للسيطرة على المنفذ الحدودي مع مدينة الدبداب الجزائرية.
وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، أعلنت عن إعادة فتح معبر "غدامس-الدبداب" الحدودي مع الجزائر، يوم 12 ديسمبر الجاري بشكل رسمي أمام حركة المواطنين بين البلدين والحركة التجارية.
لكن عميد بلدية غدامس، قاسم المانع، أرجع في تصريحات له تأجيل فتح معبر الدبداب الحدودي لطلب من السلطات الجزائرية لاستكمال بعض الجوانب الأمنية.
وأشار المانع إلى أن "قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية توجهت إلى المعبر الثلاثاء، وتسلّمت مهام تأمينه".
وحمّل أعيان المدينة في بيان لهم رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ووزيرا الدفاع والداخلية، ورئيس جهاز المخابرات العامة "مسؤولية ما يقوم به أفراد الجهات العسكرية والأمنية القادمين إلى المدينة، والذين أحدثوا الفوضى والاستعراض بالآليات العسكرية وإطلاق الأعيرة النارية".
ودعا الأهالي إلى ضرورة إخراج جميع هذه القوات أيًا كانت صفتها وتبعيتها من المدينة، وإسناد مهمة التأمين إلى مديرية أمن غدامس دون غيرها، بحسب البيان.
بدورها، طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بإخلاء غدامس من جميع المظاهر والتشكيلات المسلحة وضمان أمن وسلامة وحياة السكان المدنيين القاطنين بالمدينة.
كما استنكر البرلمان الليبي، في بيان الأربعاء، التوتر الأمني الذي تشهده المدينة منذ دخول القوات التابعة لحكومة الدبيبة.
ودعا البرلمان كل الأطراف إلى الكف عن استخدام مدينة غدامس في أي صراعات جهوية أو سياسية أو أمنية، مطالبًا النائب العام بفتح تحقيق في الانتهاكات التي حصلت بالمدينة، وما نتج عنها من أضرار لحقت بالسكان، مؤكدًا أنه يؤيد مطالب أهالي غدامس بخروج كافة التشكيلات المسلحة.
وكان وزير الداخلية الليبي المكلف، عماد الطرابلسي، أكد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الداخلية التونسي، الثلاثاء الماضي، وصول قوات تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بغرض تأمين منفذ غدامس البري مع الجزائر.