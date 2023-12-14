توتر أمني يؤجل فتح المعبر الحدودي بين ليبيا والجزائر

تسبب توتر أمني في مدينة غدامس، 600 كم جنوب غرب العاصمة طرابلس، بتأجيل فتح أهم معبر حدودي مع الجزائر إلى أجل غير معلوم؛ وذلك إثر الخلاف حول المسؤول عن إسناد مهمة تأمينه.

وأعلنت السلطات المحلية في غدامس عن اعتصام وإضراب مفتوحين، حيث توقفت الدراسة والعمل اليوم الخميس، إلى حين خروج المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية من المدينة، والتي جاءت قبل أيام للسيطرة على المنفذ الحدودي مع مدينة الدبداب الجزائرية.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، أعلنت عن إعادة فتح معبر "غدامس-الدبداب" الحدودي مع الجزائر، يوم 12 ديسمبر الجاري بشكل رسمي أمام حركة المواطنين بين البلدين والحركة التجارية.

لكن عميد بلدية غدامس، قاسم المانع، أرجع في تصريحات له تأجيل فتح معبر الدبداب الحدودي لطلب من السلطات الجزائرية لاستكمال بعض الجوانب الأمنية.

وأشار المانع إلى أن "قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية توجهت إلى المعبر الثلاثاء، وتسلّمت مهام تأمينه".