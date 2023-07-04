غارة إسرائيلية على مخيم جنين وتجدد الاشتباكات بعد الدفع بتعزيزات جديدة
نفذ الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، غارة جوية على مخيم جنين في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية.
وتجددت الاشتباكات في مخيم جنين بعد دخول تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المخيم، بالتوازي مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات اعتقال واسعة في محيط المخيم.
ونقلت صحيفة "يدعوت أحرونوت" عن مصادر قولها إن نحو ألف جندي سيبدأون المرحلة الثانية من عملية جنين خلال الساعات المقبلة.
من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل أبلغت واشنطن بالنشاط العسكري في جنين، لكنها لم تذكر موعداً للعملية نفسها.
يذكر أن الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن إجلاء نحو 3000 شخص من مخيم جنين بسبب العملية الأمنية الإسرائيلية، ونفى الجيش الإسرائيلي عبر متحدث باسمه، إجبار السكان على إخلاء منازلهم بالقوة.
وتشهد مدينة جنين اشتباكات عنيفة مستمرة منذ فجر الإثنين، بعد عملية عسكرية إسرائيلية، أسفرت عن مقتل 9 فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 آخرين 20 منهم بحالة خطيرة.
وقال رئيس بلدية جنين في تصريح له إن إسرائيل شردت مئات من سكان مخيم جنين وهو مؤشر على التحضير لعملية اقتحام مع السعي لتقليل عدد القتلى.
وأضاف أن هناك عملية تهجير مقصودة يقوم بها الجيش الإسرائيلي في أجزاء من مخيم جنين بعد الدفع بقوات جديدة.
وأفاد شهود عيان لـ "إرم نيوز" بأن الجيش الإسرائيلي أجبر الآلاف من سكان مخيم جنين تحت تهديد السلاح على ترك منازلهم ومغادرة المخيم دون تمكنهم من أخذ متعلقاتهم.
وأضاف الشهود أن الحالة التي يعيشها أهالي المخيم أشبه بحالة ترحيل جماعي، وأن المخيم أصبح شبه خال من السكان، فيما توقفت خدمات المياه والكهرباء تماماً جراء القصف الإسرائيلي المستمر على المخيم.
في غضون ذلك، اندلعت مساء الاثنين مواجهات عنيفة في مدينة القدس، بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي على خلفية التصعيد في مدينة جنين.
واندلعت مواجهات في العيسوية وسلوان ومخيم شعفاط، وحي "وادي الجوز"، استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الأثنين وفجر الثلاثاء.
وأعلنت القوى الوطنية والدينية بالقدس عن إضراب شامل يوم غداً الثلاثاء وذلك نصرة لأهالي مخيم جنين.
بالتوازي مع ذلك، هاجم مستوطنون بلدة "دير دبوان" شرق رام الله وأعلن عن إصابة أحد الشبان في المكان.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن مسلحين فلسطينيين النار أطلقوا على قوات للجيش الإسرائيلي عند حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس.