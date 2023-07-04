غارة إسرائيلية على مخيم جنين وتجدد الاشتباكات بعد الدفع بتعزيزات جديدة

نفذ الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، غارة جوية على مخيم جنين في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية.

وتجددت الاشتباكات في مخيم جنين بعد دخول تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المخيم، بالتوازي مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات اعتقال واسعة في محيط المخيم.

ونقلت صحيفة "يدعوت أحرونوت" عن مصادر قولها إن نحو ألف جندي سيبدأون المرحلة الثانية من عملية جنين خلال الساعات المقبلة.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل أبلغت واشنطن بالنشاط العسكري في جنين، لكنها لم تذكر موعداً للعملية نفسها.