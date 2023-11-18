"فاجعة جديدة" في غزة.. أكثر من 200 قتيل إثر قصف مدرسة الفاخورة

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بمقتل أكثر من 200 فلسطيني في قصف إسرائيلي على مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في غزة.

وقال تلفزيون فلسطين: "200 قتيل في القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة".

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس مقتل 80 شخصًا على الأقل، 32 منهم من عائلة واحدة، في غارتين اسرائيليتين منفصلتين، السبت، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، استهدفتا مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين ومنزلاً.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي، أو وكالة الأم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على طلب وكالة "فرانس برس" التعليق على هذه الأنباء.

وأفاد مسؤول في وزارة الصحة التابعة لحماس، وكالة فرانس برس، عن "ما لا يقل عن 50" شخصًا، السبت، في قصف استهدف، فجرًا، مدرسة مدرسة الفاخورة التي تديرها الأمم المتحدة في مخيم جباليا.

وأظهرت لقطات، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، جثثًا مضرجة بالدماء، وملقاة على الأرض في ممرات المدرسة، وصفوف التدريس. وكانت بعض الجثث ممددة على أغطية النوم والفرشات.

وفي غارة منفصلة استهدفت منزلاً، قُتل 32 شخصًا من عائلة أبو حبل في المخيم بينهم 19 طفلاً، وفق الوزارة التي نشرت قائمة بأسماء هؤلاء الضحايا.

وكان مخيم جباليا هدفًا لقصف إسرائيلي، في مطلع نوفمبر، امتد 3 أيام، وأدى الى مقتل أكثر من 200 شخص، وفق ما أعلنته حكومة حماس.

ويعد مخيم جباليا أكبر مخيم للاجئين في قطاع غزة.

وأكثر من 80 % من سكانه كانوا طردوا أو نزحوا عن منازلهم في نكبة، العام 1948.