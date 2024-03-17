قناة عبرية: بدون صفقة أسرى اجتياح رفح سيتم قبل نهاية رمضان

كشفت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، أن مسؤولين إسرائيليين أجروا اتصالات مع مصادر أمنية في دول وسيطة، وأبلغوهم أن تل أبيب "لديها إصرار على اجتياح رفح".

وأشارت القناة إلى أن الرسالة التي نقلها المسؤولون الإسرائيليون نصَّت على أنه "في حال عدم الوصول إلى صفقة أسرى قريبة، سوف تبدأ العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح بالتزامن مع إخلاء السكان، قبل نهاية شهر رمضان"، ما يعني أن إسرائيل تريد صفقة أسرى في غضون ثلاثة أسابيع.

وبينت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد صادق، أمس الجمعة، على خطط وضعها الجيش للاجتياح البري لمدينة رفح الواقعة جنوبي القطاع، والتي تشمل أيضًا إجلاء الغزِّيين إلى مناطق أخرى.