قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي لمنزل مدير مركز إسعاف في غزة

استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا مأهولًا يعود لمدير مركز إسعاف المحافظة الوسطى أنور أبو هولي في مخيم المغازي، الواقع وسط قطاع غزة؛ ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، إن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف منزلًا مأهولًا في مخيم المغازي وسط القطاع؛ ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات، لافتًا إلى أن المنزل يعود لأبو هولي.