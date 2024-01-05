قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي لمنزل مدير مركز إسعاف في غزة
استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا مأهولًا يعود لمدير مركز إسعاف المحافظة الوسطى أنور أبو هولي في مخيم المغازي، الواقع وسط قطاع غزة؛ ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وقال مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، إن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف منزلًا مأهولًا في مخيم المغازي وسط القطاع؛ ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات، لافتًا إلى أن المنزل يعود لأبو هولي.
وقال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت منزل أبو هولي في مخيم المغازي؛ ما أدى إلى حدوث مجزرة بعشرات القتلى والجرحى.
وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز"، أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني استطاعت حتى اللحظة إجلاء قتيلين و7 من الجرحى جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى لتقديم العلاج اللازم لهم، مؤكدًا أنه لا يزال هناك العشرات تحت الأنقاض تعمل طواقم الدفاع المدني والإسعاف لإجلائهم من المكان.