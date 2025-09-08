هجوم "انتحاري" إسرائيلي على مسجد في دير البلح وسط قطاع غزة (فيديو)

استهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، مسجداً أثرياً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ضمن حملته الممنهجة لمحو التراث الفلسطيني.

وهاجمت مسيّرة "انتحارية" إسرائيلية من طراز "كواد كابتر"، "مسجد البلد" القديم وسط مدينة دير البلح، والذي يعدّ من معالم المدينة.

ووثق ناشطون فلسطينيون ما قالوا إنه لحظة الاستهداف، حيث تظهر طائرة مسيّرة تحوم حول أحد المساجد قبل أن تفجر نفسها في المئذنة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل سيدة فلسطينية من المدينة تدعى أمل عبد الرازق العوضي، تبلغ من العمر 31 عاماً.

وقالت مصادر فلسطينية، الأحد، إن استهداف مسجد دير البلح تزامن مع قصف إسرائيلي عنيف طال مسجد "التوحيد والسنة" في مدينة غزة.

وطال القصف الإسرائيلي الآلاف من دور العبادة في قطاع غزة طوال الحرب على غزة، حيث استهدف المساجد والكنائس على حد سواء.

