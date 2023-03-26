الجامعة العربية: القمة المقبلة تنعقد في 19 مايو بالرياض

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أن القمة المقبلة ستعقد في العاصمة السعودية الرياض في 19 مايو/أيار المقبل.

وقال الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس الجامعة العربية، حسام زكي، في بيان، إنه "من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثون بالمملكة العربية السعودية في 19 مايو القادم".