الجامعة العربية: القمة المقبلة تنعقد في 19 مايو بالرياض
أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أن القمة المقبلة ستعقد في العاصمة السعودية الرياض في 19 مايو/أيار المقبل.
وقال الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس الجامعة العربية، حسام زكي، في بيان، إنه "من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثون بالمملكة العربية السعودية في 19 مايو القادم".
وأوضح أن ذلك جاء "عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط مع حكومة المملكة، وإفادة السعودية بترحيبها عقد القمة في التاريخ المشار إليه".
ولفت زكي إلى أن القمة "ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستويي كبار المسؤولين والوزراء تمهيدا لانعقادها على مدار 5 أيام".