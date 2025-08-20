نواة جيش "درزي" في السويداء.. "لواء الجبل" يعلن انضمامه لـ"الجيش الموحد"

أعلن لواء الجبل، أحد أكبر الفصائل العسكرية في السويداء عن انضمامه إلى "الجيش الموحد" الذي يضم العديد من الفصائل العسكرية، في مؤشر على توجه فصائل السويداء إلى تشكيل جسم عسكري واحد، بدعم وتوجيه من الشيخ حكمت الهجري.

يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر خاصة عن توجه إسرائيلي لدعم قوة عسكرية موحدة في السويداء يدعمها ويدربها الجيش الإسرائيلي.

وذكر مصدر درزي من السويداء، في اتصال مع "إرم نيوز"، أن اجتماعًا جرى في شمال إسرائيل، بهدف وضع ممثلي الطائفة الدرزية في إسرائيل والسويداء في صورة التحركات الإسرائيلية والخطوات القادمة التي ستتخذها القيادة الإسرائيلية فيما يتعلق بملف السويداء.

وبحسب المصدر، أكد القادة العسكريون الإسرائيليون الذين حضروا الاجتماع أن لديهم أوامر مباشرة من أعلى المستويات بدعم القوات الدرزية في السويداء بعد تحويلها إلى قوة دفاعية نظامية.

وأوضحوا أن هذه القوات ستُسلّح بأسلحة متطورة، وتخضع لتدريب احترافي بإشراف ضباط دروز من داخل إسرائيل، إلى جانب حصولها على دعم لوجستي واستخباراتي من الجيش الإسرائيلي.

"كتفا إلى كتف"

وأصدر "لواء الجبل" بيانا أعلن فيه قراره الانضمام إلى "الجيش الموحد"، وقال في البيان "بعد أن تعرّض جبلنا الأشم لغزوٍ بربري.. من ميليشيات الإجرام والظلام المدعومة من القوات الحكومية، وقفنا في لواء الجبل حصناً منيعاً وجزءاً لا يتجزأ من جبل العزّة والكرامة".

وأضاف "قاتلنا كتفاً إلى كتف مع النشامى من الفصائل المحلية، في غرفة العمليات العسكرية المشتركة، لنؤدّي واجبنا المقدّس وحقنا الشرعي والقانوني في الدفاع عن الأرض والعرض، وصون كرامة الأهل والديار".

وتابع البيان: لقد عهدتمونا، على مرّ السنوات، أن نكون في مقدّمة الصفوف كلما حاول الأعداء النيل من جبلنا أو المساس بهيبة أهلنا. واليوم، إيماناً منّا بأن مصلحة العباد والبلاد لا تتحقق إلا بتوحيد الجهود ورصّ الصفوف، وعملاً بمبدأ "الرأي الصالح متبوع"، نعلن انضمامنا إلى الجيش الموحّد، بعيداً عن أي مسمّيات فصائلية، وتحت مباركة الرئيس الروحي لطائفة الموحّدين.. فضيلة الشيخ "أبو سلمان حكمت الهجري".

وقال "إننا في لواء الجبل نضع يدنا بيد إخوتنا لنكون قبضة واحدة على مقبض السيف، لتشكيل قوة منظّمة وصلبة، تتولى حماية وسلامة العباد والبلاد، وتخوض معركتها بشرف ضد قوى الشر والإرهاب، أعداء الإنسانية جمعاء".

"ضرورة حتمية"

من جهته، مسؤول الإعلام في لواء الجبل، زياد أبو طافش قال لـ "إرم نيوز" إن انضمام "لواء الجبل" إلى الجيش المحلي هو ضرورة حتمية "لتوحيد الجهود ورص الصفوف لتنظيم عملية الدفاع ومواجهة الأخطار المحدقة بالسويداء، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها المحافظة والجرائم الوحشية في منتصف يوليو، تموز الفائت بحق المدنيين الآمنين العزل من قبل الميليشيات العشائرية وتنظيم داعش وكافة الفصائل المدعومة من القوات الحكومية في وزارتي الدفاع والداخلية" حسب قوله.

وبيّن "أبو طافش" أن هذه الوحدة تأتي في إطار تحصين السويداء والاستمرار في محاربة الإرهاب ومنع إجرام عناصره من التمدد في المنطقة والتوسع إلى دول الجوار. وقال إن "خبرة مقاتلي فصائل السويداء استطاعت إلحاق الضرر بالقوات المهاجمة ومنع تقدمها، لكنها ليست كافية أمام مئات الآلاف من الميليشيات المدججة بوسائط نارية متعددة، حيث استقدمت راجمات الصواريخ ومدافع الهاون والصواريخ الحرارية الموجهة والمدافع الرشاشة من العيار الثقيل".

وأوضح زياد أبو طافش أن "تشكيل الجيش المحلي سيجنب السويداء وأهلها خسائر كبيرة بالممتلكات والأرواح، وسيكون نواة لقوة رادعة تمنع قوى الإرهاب من التمديد في المنطقة." مشيرا إلى أن "انضمامنا سيكون حافزا لتشجيع باقي الفصائل المحلية على الانخراط في التشكيل بعيدا عن المسميات الفصائلية والولاءات المتعددة لتحقيق التوازن في القوة العسكرية وحماية جبل الدروز".

5 آلاف مقاتل

و"لواء الجبل"، فصيل محلي أسسه مرهج الجرماني، الذي اغتيل في تموز 2024، بعد أن لعب دورًا محوريًا في قيادة الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظام الأسد في المحافظة منذ عام 2023.

وشكّل اللواء تحالفًا قويًا مع "حركة رجال الكرامة"، في إطار رسم المشهد العسكري المحلي، حيث أصدر الفصيلان بيانًا مشتركًا في كانون الثاني الماضي، أكدا فيه أن "حمل السلاح كان وسيلة اضطرارية للدفاع عن أهل السويداء، وليس هدفًا بحد ذاته"، معلنين استعدادهم للاندماج في جسم عسكري وطني جامع، ورفضهم لأي تشكيل عسكري يحمل طابعًا طائفيًا أو فئويًا.

ويبلغ عدد عناصر "لواء الجبل" نحو 5 آلاف مقاتل، فيما من المتوقع أن يضم الجيش الدرزي الموحد عشرات آلاف المقاتلين، فيما يُنتظر أن يشكل التسليح الإسرائيلي عامل قوة نوعية للتشكيل الجديد، بعد الوعود الإسرائيلية بتدريبه وتسليحه ودعمه لوجستيا واستخباريا.