عشرات القتلى في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا بمخيم المغازي
استهدفت الطائرات الإسرائيلية مربعًا سكنيًا مأهولًا بالمدنيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة أسفر حتى الآن عن مقتل 70 فلسطينيًا غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما زال العشرات تحت الأنقاضبحسب مصادر طبية.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة بشعة في مخيم المغازي المكتظ بالمواطنين بقصفه مربعًا سكنيًا مأهولًا بالمدنيين أدى إلى مقتل ما يزيد عن 70 مواطنًا وما زال العدد مرشحا للارتفاع.
وأضاف القدرة في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن عشرات الإصابات وصلت وما زالت تصل إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح حيث امتلأت أقسام الاستقبال والطوارئ داخل المشفى بالجرحى المصابين بجراح مختلفة.
وبيّن المسؤول الطبي أن طواقم الإسعاف لم تسعفها الإمكانات بإجلاء كافة الجرحى وما زال عشرات الجرحى متواجدين في مكان القصف في انتظار إجلائهم لتلقي العلاج اللازم.
وأوضح القدرة أن الجيش الإسرائيلي ما زال يرتكب عمليات إبادة جماعية بحق المدنيين في جميع محافظات القطاع، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي يوجه السكان لأماكن قتلهم الجماعي في المناطق التي يدّعي كذبًا أنها آمنة.