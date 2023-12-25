عشرات القتلى في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا بمخيم المغازي

استهدفت الطائرات الإسرائيلية مربعًا سكنيًا مأهولًا بالمدنيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة أسفر حتى الآن عن مقتل 70 فلسطينيًا غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما زال العشرات تحت الأنقاضبحسب مصادر طبية.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة بشعة في مخيم المغازي المكتظ بالمواطنين بقصفه مربعًا سكنيًا مأهولًا بالمدنيين أدى إلى مقتل ما يزيد عن 70 مواطنًا وما زال العدد مرشحا للارتفاع.