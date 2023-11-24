الهلال الأحمر بغزة لـ "إرم نيوز": إسرائيل أمرت بإخلاء المستشفى "المعمداني"

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، بدء طواقمها بإخلاء المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة من المرضى والطواقم الطبية المتواجدين بداخله، وذلك جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ أيام طويلة.

وقال الناطق باسم الهلال الأحمر في غزة، رائد النمس، إنه "جرى التنسيق لعدد من سيارات الإسعاف التابعة للجمعية من أجل المرور عبر حاجز الجيش الإسرائيلي المتواجد جنوب غزة لإخلاء المستشفى المعمداني".

وأضاف النمس، في حديثه لـ"إرم نيوز": "إخلاء المعمداني جاء بناء على تعليمات من الجيش الإسرائيلي الذي يريد إخراج المستشفى عن الخدمة، كما فعل مع مجمع الشفاء الطبي غرب غزة والمستشفى الإندونيسي شمال القطاع".

وبين النمس، أن "طواقم الهلال الأحمر تعمل في الوقت الحالي لإخلاء المستشفى من جميع المتواجدين فيه"، لافتاً إلى أن ذلك سيؤدي إلى خروج جميع مستشفيات غزة وشمالها عن الخدمة وتردي الوضع الصحي بالمدينة.