عقب القمة الروسية الأفريقية.. أمريكا تتبنى "موقفا منفتحا" تجاه تونس

موقف أمريكي منفتح

وعبّرت المسؤولة الإيطالية عن تفاؤل حيال هذا الموقف، حيث قالت: "يبدو لي موقف الولايات المتحدة من تونس منفتحًا جدًا إزاء ما نقوم به"، معتبرة أن هذا الأمر "لم يكن أمرا مفروغا منه".

وأوضحت "ميلوني" بأن الولايات المتحدة حريصة ومهتمة بالمبادرات الأوروبية حيال التحديات التي تواجه تونس، سواء أزمتها المالية أو فيما يتصل بأزمة المهاجرين.

وقالت: "لمست من بايدن دعما واهتماما بالمبادرات التي نتخذها، ورغبة بأن نكون أكثر حضوراً وتقديم يد المساعدة لتونس".

وتواصل إيطاليا مساعيها في سبيل تسريع وتيرة المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس حول قرض للأخيرة تبلغ قيمته الكلية 1.9 مليار دولار، الذي تعثر منذ تشرين الأول/أكتوبر بسبب ما وصفه الرئيس التونسي قيس سعيد بـ"إملاءات تهدد السلم الأهلي".

وكانت ميلوني قالت في وقت سابق إن بلادها تحاول منع تونس من التخلف عن سداد ديونها، وفق ما أفادت به وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.

وأوضحت، في إحاطة أمام البرلمان، أن "الحكومة تحاول أن تفعل ذلك من أجل مواطني تونس"، مضيفة: "نحاول اتباع نهج مختلف مع الدول الأفريقية وهو نهج تعاون جاد، وهذا ما نريد أن نفعله".

وشددت على التزام حكومتها بضمان اهتمام أوروبا بالوضع في تونس، مؤكدة أن العمل متواصل من أجل حزمة مساعدات مخصصة لتونس.