عقب القمة الروسية الأفريقية.. أمريكا تتبنى "موقفا منفتحا" تجاه تونس
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بأن الولايات المتحدة الأمريكية باتت "أكثر انفتاحا" تجاه تونس التي تواجه أزمة مالية "طاحنة".
وأدلت رئيسة الوزراء "ميلوني" بتصريحاتها في مقر سفارة إيطاليا في واشنطن، عقب لقاء جمعها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الخميس، في البيت الأبيض.
موقف أمريكي منفتح
وعبّرت المسؤولة الإيطالية عن تفاؤل حيال هذا الموقف، حيث قالت: "يبدو لي موقف الولايات المتحدة من تونس منفتحًا جدًا إزاء ما نقوم به"، معتبرة أن هذا الأمر "لم يكن أمرا مفروغا منه".
وأوضحت "ميلوني" بأن الولايات المتحدة حريصة ومهتمة بالمبادرات الأوروبية حيال التحديات التي تواجه تونس، سواء أزمتها المالية أو فيما يتصل بأزمة المهاجرين.
وقالت: "لمست من بايدن دعما واهتماما بالمبادرات التي نتخذها، ورغبة بأن نكون أكثر حضوراً وتقديم يد المساعدة لتونس".
وتواصل إيطاليا مساعيها في سبيل تسريع وتيرة المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس حول قرض للأخيرة تبلغ قيمته الكلية 1.9 مليار دولار، الذي تعثر منذ تشرين الأول/أكتوبر بسبب ما وصفه الرئيس التونسي قيس سعيد بـ"إملاءات تهدد السلم الأهلي".
وكانت ميلوني قالت في وقت سابق إن بلادها تحاول منع تونس من التخلف عن سداد ديونها، وفق ما أفادت به وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.
وأوضحت، في إحاطة أمام البرلمان، أن "الحكومة تحاول أن تفعل ذلك من أجل مواطني تونس"، مضيفة: "نحاول اتباع نهج مختلف مع الدول الأفريقية وهو نهج تعاون جاد، وهذا ما نريد أن نفعله".
وشددت على التزام حكومتها بضمان اهتمام أوروبا بالوضع في تونس، مؤكدة أن العمل متواصل من أجل حزمة مساعدات مخصصة لتونس.
وعود روسية لأفريقيا
وجاء الموقف الأمريكي عقب ساعات قليلة من انطلاق القمة الروسية الأفريقية التي شارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وخلال القمة التي انطلقت الخميس في مدينة سان بطرسبورغ، أعلن بوتين استعداد روسيا لإرسال الحبوب إلى البلدان الأفريقية من دون مقابل، فيما أكد بأن موسكو قادرة على تعويض أفريقيا عن الحبوب الأوكرانية، فيما اتهم "بوتين" الغرب بإعاقة تطبيق مبادرة الحبوب رغم التزام روسيا التام بها.
وتهدف روسيا من القمة، التي تعقد على مدار يومين، إلى توسيع نفوذها في القارة الأفريقية، التي باتت تواجه تحديات كبيرة فرضتها الحالة الاقتصادية والمعيشية.
تحذير ألماني
بدورها، حذرت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه دول إفريقيا من توطيد التعاون مع روسيا، متهمة الأخيرة بعدم الجدية في مكافحة الجوع.
وقالت المسؤولة الألمانية إن "من يعد دولا إفريقية بقمح روسي رخيص ويقصف في الوقت ذاته موانئ حبوب أوكرانية، فإنه لا يريد مكافحة الجوع، ولكنه يسعى فقط لخلق تبعيات جديدة".
ورأت بأن "تصرف روسيا في إفريقيا يهدف لإحداث التبعية والاستغلال"، واصفة القمة الروسية الأفريقية بأنها "استعراض من بوتين للعلاقات العامة".
لكنها شددت على أن "القمة فرصة للشركاء الأفارقة لمواجهة الرئيس الروسي بمطالبهم ومطالب العالم التي تتمثل في إنهاء الحرب وتصدير الحبوب الأوكرانية بدون عوائق لمصلحة العالم بأسره".