مقتل 7 جنود إسرائيليين في معارك جنوبي لبنان في يوم واحد

أسفرت المعارك بين الجيش الإسرائيلي وتنظيم "حزب الله" اللبناني، يوم الأربعاء، عن مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 17 آخرين على الأقل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن من بين القتلى جنود من عناصر قوات النخبة التي تقع ضمن لواء "غولاني".

وكان تنظيم "حزب الله" قد أعلن قصف مستعمرة "كريات شمونة" بصلية صاروخية فيما دوت صافرات الإنذار في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وجدد عناصر التنظيم استهداف ثكنة "يفتاح" العسكرية إضافة إلى استهداف مربض مدفعية الجيش الإسرائيلي في "دلتون" بصليات صاروخية.

وكانت القناة 13 العبرية قد أفادت بوقوع إصابات مباشرة في "كرميئيل" و"مجد الكروم"، في قصف "حزب الله" في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وذكرت أنه تم اعتراض معظم الصواريخ التي أطلقت على المنطقتين فيما أصيب شخصان بجروح طفيفة جرّاء القصف الصاروخي، وفق القناة.