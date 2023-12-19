قلق أمريكي بسبب اعتداء الشرطة الإسرائيلية على مصور صحفي

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنّ عناصرها الضالعين في الواقعة أوقفوا على الفور عن العمل، مشدّدة على أنّ القرار يعكس التزاماً على مستوى المحاسبة والمعايير المهنية.

ولدى سؤاله عن الواقعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر "نحن قلقون للغاية من جرّاء المشاهد المزعجة التي تُظهر استخدام القوة ضدّ صحفي".

وتابع "نعتقد أنّه من الملائم فتح تحقيق في الفيديو، وفي حال ثبتت الوقائع، يجب محاسبة الأشخاص الضالعين".

وبحسب وكالة الأناضول، فقد عمد عناصر الشرطة في بادئ الأمر إلى توجيه أسلحتهم إلى الخروف خلال تغطيته الصحفية، ثم أطاحوا به أرضاً وانهالوا عليه بالضرب والركل، كما تعرّضوا بالضرب لمصوّر كان معه.

ورأت "لجنة حماية الصحفيين"، ومقرّها في نيويورك، أنّ الواقعة تندرج في إطار "نمط" لهجمات الجنود الإسرائيليين والمستوطنين.

وقال مدير برامج اللجنة كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، إنّ "لجنة حماية الصحفيين تدعو السلطات الإسرائيلية إلى التوقّف على الفور عن مهاجمة الصحفيين، وإلى محاسبة الضالعين في هذه الهجمات، وأن توفير حماية للصحفيين هناك حاجةٌ ماسّة".

وفي معرض ردّه على أسئلة موجّهة إليه، قال ميلر "لم نر أيّ دليل على أن إسرائيل تستهدف الصحفيين".