طاهٍ شهير يتفوق على "جهود واشنطن" لإيصال الغذاء إلى غزة

تمكن طاهٍ شهير من إيصال الطعام عن طريق البحر إلى قطاع غزة حيث يتضور الكثيرون جوعاً، في خطوة "تتفوق" على الجهود الأمريكية بشأن ذلك، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وكان الشيف الإسباني الأمريكي خوسيه أندريز، وهو مؤسس منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) غير الربحية، في طليعة من قاموا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وعندما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط جيش الولايات المتحدة لبناء رصيف بحري لإيصال المساعدات إلى غزة، كان أندريز نظَّم بالفعل بعثة لجلب 200 طن من المواد الغذائية على متن بارجة من قبرص إلى غزة.

كما سافر إلى تل أبيب لكسب الدعم لمبادرته، وفق الصحيفة.

وأضافت أنه "رغم التحديات التي تفرضها الحرب المستمرة في غزة، فإن مطبخ "وورلد سنترال كيتشن" تمكن من تقديم كمية كبيرة من المساعدات الغذائية إلى المنطقة، وهو ما يمثل أكثر من نصف المساعدات التي يتم تسليمها من خارج الأمم المتحدة".

وأردفت: "أسس أندريز مطبخ وورلد سنترال كيتشن استجابةً لزلزال هايتي عام 2010، ومنذ ذلك الحين، قدمت المنظمة ملايين الوجبات خلال الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم".

وفي قطاع غزة، قدمت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" أكثر من 43 مليون وجبة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول، حيث تدير مطابخ ميدانية ومطابخ مجتمعية في جميع أنحاء المنطقة.

ونجحت المهمة الأخيرة للمنظمة في توصيل المساعدات عن طريق البحر، فيما تخطط المنظمة لمواصلة توسيع نطاق عمليات التوصيل البحري.