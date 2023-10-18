"التعاون الإسلامي" تحذر من خطورة تفاقم الأوضاع في غزة

جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، تحذير بلاده من خطورة تفاقم الأوضاع في غزة، وتداعياتها غير المحسوبة، ومن تهيئة أرض خصبة تغذي التطرف وتفاقم العنف، وتوسع نطاق الأزمة.

وقال في كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، لبحث العدوان العسكري الإسرائيلي والتهديدات التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة المحاصر، إن قيمنا ومبادئنا التي يمليها علينا ديننا الحنيف تحرم قتل النفس بغير حق وترويع الآمنين والتعرض للأطفال والنساء والمسنين.

وأشار في كلمته خلال الاجتماع الذي ينعقد في مدينة جدة السعودية، إلى أن التطورات المؤلمة الأخيرة بينت أن تفادي ذلك يقتضي من المجتمع الدولي اتخاذ موقف مسؤول لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي والإنساني، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، بما في ذلك رفض التهجير القسري، ورفع الحصار عن غزة، ووقف استهداف البنى التحتية والمصالح الحيوية.