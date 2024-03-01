لوموند: التصعيد في جنوب لبنان ينذر بحرب واسعة النطاق

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن الصراع بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل في لبنان يتوسع الآن إلى ما هو أبعد من المنطقة الحدودية؛ الأمر الذي ينذر بحرب واسعة النطاق.

وأوضحت الصحيفة، أن "الهجمات الصاروخية المتزايدة التي يشنها حزب الله على إسرائيل والضربات الإسرائيلية العميقة داخل لبنان، تثير المخاوف من احتمال خروج توازن الردع الهش عن نطاق السيطرة، لا سيما وأن وقف إطلاق النار في غزة، والذي قد يساعد في تهدئة الجبهة الشمالية لإسرائيل، ما زال بعيد المنال".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في السابع والعشرين من فبراير/شباط، شهدت المنطقة الحدودية أكبر عدد من الصواريخ التي تم إطلاقها من لبنان في يوم واحد.

ولفتت إلى أنه في اليوم السابق، نفذت إسرائيل أعمق غاراتها الجوية على لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مستهدفة بعلبك، على بعد أكثر من 100 كيلومتر من الحدود.

وأكدت الصحيفة، أنه "على الرغم من التوترات المتصاعدة، لا يزال الجانبان ملتزمين بمبادئ المعاملة بالمثل، مع عدم رغبة أي منهما في التصعيد الكامل".

وأضافت أن "الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف ميليشيا حزب الله لمنع حشده في الشمال، بينما ينتقم حزب الله ولكنه يسعى أيضًا إلى تجنب حرب مدمرة يمكن أن تستنزف موارده".

وبحسب الصحيفة، "امتدت هجمات حزب الله الأخيرة إلى ما هو أبعد من المنطقة الحدودية التي يبلغ طولها عشرة كيلومترات، واستهدفت الأراضي العميقة وحتى مواقع في سوريا".

ورأت أن "استخدام صواريخ الكاتيوشا على صفد، على بعد أكثر من 13 كيلومتراً من الحدود، يسلط الضوء على قدرات حزب الله المتوسعة واستعداده لتحدي التفوق الجوي الإسرائيلي".