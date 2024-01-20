غوتيريش: إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولة "غير مقبول"

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالاعتراف بحق حق الفلسطينيين في بناء دولتهم، ووصف إنكار ذلك بأنه "غير مقبول".

وقال غوتيرش خلال قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا، إن "رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، أمر غير مقبول"، مضيفًا أن "هذا من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح تهديدًا كبيرًا للسلم والأمن العالميين؛ ما يؤدي إلى تفاقم الاستقطاب وتشجيع المتطرفين في جميع أنحاء العالم".

وكرر أنطونيو غوتيريش، يوم الإثنين الماضي، دعوته إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة.