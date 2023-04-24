إسرائيل: اعتقلنا النائب الأردني بعد معلومات استخباراتية.. وما فعله "خطير"

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الإثنين، أن اعتقال النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، بتهمة محاولة تهريب أسلحة وذهب عبر معبر الملك حسين، "تم بناء على معلومات استخباراتية".

وهذا أول تعليق من تل أبيب على نبأ اعتقال العدوان الذي أعلنت عنه وزارة الخارجية الأردنية، أمس الأحد.

ووصف كوهين في مقابلة مع صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، محاولة التهريب بأنها "حادث خطير للغاية، إلا أنها حادثة جنائية لا علاقة لها بالأردن ككل؛ لذلك لا أريد إلقاء اللوم على الحكومة أو البرلمان في الأردن".

وأضاف أن "الأمور لا تزال غير واضحة، وكانت هناك معلومات استخباراتية عن تهريب إلى إسرائيل".