إسرائيل: اعتقلنا النائب الأردني بعد معلومات استخباراتية.. وما فعله "خطير"
كشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الإثنين، أن اعتقال النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، بتهمة محاولة تهريب أسلحة وذهب عبر معبر الملك حسين، "تم بناء على معلومات استخباراتية".
وهذا أول تعليق من تل أبيب على نبأ اعتقال العدوان الذي أعلنت عنه وزارة الخارجية الأردنية، أمس الأحد.
ووصف كوهين في مقابلة مع صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، محاولة التهريب بأنها "حادث خطير للغاية، إلا أنها حادثة جنائية لا علاقة لها بالأردن ككل؛ لذلك لا أريد إلقاء اللوم على الحكومة أو البرلمان في الأردن".
وأضاف أن "الأمور لا تزال غير واضحة، وكانت هناك معلومات استخباراتية عن تهريب إلى إسرائيل".
وأشار إلى أن "خطورة الحادث تنبع من حقيقة أن التهريب لم يشمل فقط الذهب، ولكن أيضا الأسلحة؛ لهذا السبب هو حادث خطير للغاية، ويتم التحقيق فيه ونحن ندرسه".
وحول إن كانت إسرائيل، ستعيد النائب إلى الأردن، وما الذي ستطلبه تل أبيب في هذه الحالة، قال الوزير الإسرائيلي: "أولا وقبل كل شيء، المطلب الأساسي بالطبع، تقديمه إلى العدالة وإجباره على دفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه".
وردا على سؤال حول إن كانت إسرائيل ستطلب وعدا أردنيا بمقاضاته، أجاب كوهين أن "وزارة الخارجية ومسؤولين أمنيين يجرون محادثات حول هذه القضية".
وأكد أن "القرارات لن تتخذ إلا بعد الفحوصات والتحقيق في الحادث، لكن على أي حال، نحن على يقين من أنه يجب أن يحاكم".
وكانت وزارة الخارجية الأردنية، أعلنت أمس الأحد، أن إسرائيل اعتقلت النائب البرلماني عماد العدوان، على خلفية "عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب".
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، في بيان، إن "الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب".
وأضاف البيان أن "الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضع ومعالجته بأسرع وقت ممكن".