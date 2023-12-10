"واشنطن بوست": تسليح المدنيين يثير انقساما داخل إسرائيل

منذ هجوم حماس على مستوطنات وبلدات جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، حرصت الحكومة الإسرائيلية على نقل رسالة واحدة بسيطة وهي أن السلاح ينقذ الأرواح، فيما دفع وزير الأمن الداخلي المتشدد "إيتمار بن غفير" باتجاه تخفيف شروط ومتطلبات ترخيص الأسلحة النارية، وإنشاء المزيد من فرق الحراسة والوحدات الاحتياطية لتقوية المجتمعات الإسرائيلية والدفاع، وفقا لتقرير لصحيفة واشنطن بوست.

وكانت وزارة بن غفير تلقت في الشهرين الماضيين أكثر من 256,000 طلب لحمل أسلحة نارية خاصة، وفقا لتحديث أصدرته الوزارة الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 42 ألف طلب استقبلتها الوزارة طوال العام الماضي بأكمله.

وقالت الصحيفة إن "نهج بن غفير تسبب بحالة من الفوضى والبلبلة داخل الحكومة وخارجها، فقد أشارت صحيفة هآرتس إلى أن استقالة رئيس شعبة ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي الإسرائيلي "يسرائيل أفيسار"، جاءت بعد كشفها قيام الوزير المتطرف بتعيين مقربين منه دون مؤهلات أو سلطة قانونية، لإصدار تراخيص الأسلحة، وذهبت إلى وصف توزيع الأسلحة في الوزارة بأنه أشبه ما يكون بتوزيع الحلوى.

وحذر منتقدو هذه السياسة من أن السلاح ربما يؤجج مشاعر العنف المناهض للعرب في كل من الضفة الغربية وداخل إسرائيل.

وتقول "ديرور سادت" المتحدثة باسم منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية إن سياسة "يد خفيفة على الزناد" التي تنتهجها إسرائيل منذ أمد طويل ضد الفلسطينيين، نجم عنها خلال السنوات الماضية مقتل عشرات الفلسطينيين الأبرياء الذين لم يمثلوا أي خطر على إسرائيل، بما في ذلك النساء والأطفال القُصّر.