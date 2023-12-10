"واشنطن بوست": تسليح المدنيين يثير انقساما داخل إسرائيل
منذ هجوم حماس على مستوطنات وبلدات جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، حرصت الحكومة الإسرائيلية على نقل رسالة واحدة بسيطة وهي أن السلاح ينقذ الأرواح، فيما دفع وزير الأمن الداخلي المتشدد "إيتمار بن غفير" باتجاه تخفيف شروط ومتطلبات ترخيص الأسلحة النارية، وإنشاء المزيد من فرق الحراسة والوحدات الاحتياطية لتقوية المجتمعات الإسرائيلية والدفاع، وفقا لتقرير لصحيفة واشنطن بوست.
وكانت وزارة بن غفير تلقت في الشهرين الماضيين أكثر من 256,000 طلب لحمل أسلحة نارية خاصة، وفقا لتحديث أصدرته الوزارة الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 42 ألف طلب استقبلتها الوزارة طوال العام الماضي بأكمله.
وقالت الصحيفة إن "نهج بن غفير تسبب بحالة من الفوضى والبلبلة داخل الحكومة وخارجها، فقد أشارت صحيفة هآرتس إلى أن استقالة رئيس شعبة ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي الإسرائيلي "يسرائيل أفيسار"، جاءت بعد كشفها قيام الوزير المتطرف بتعيين مقربين منه دون مؤهلات أو سلطة قانونية، لإصدار تراخيص الأسلحة، وذهبت إلى وصف توزيع الأسلحة في الوزارة بأنه أشبه ما يكون بتوزيع الحلوى.
وحذر منتقدو هذه السياسة من أن السلاح ربما يؤجج مشاعر العنف المناهض للعرب في كل من الضفة الغربية وداخل إسرائيل.
وتقول "ديرور سادت" المتحدثة باسم منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية إن سياسة "يد خفيفة على الزناد" التي تنتهجها إسرائيل منذ أمد طويل ضد الفلسطينيين، نجم عنها خلال السنوات الماضية مقتل عشرات الفلسطينيين الأبرياء الذين لم يمثلوا أي خطر على إسرائيل، بما في ذلك النساء والأطفال القُصّر.
وبعد هجوم 7 أكتوبر، أصبح مشهد الأسلحة النارية التي تتدلى على ظهور الشبان الإسرائيليين الذين أتموا خدمتهم الإلزامية، مألوفا في المستوطنات والمدن الإسرائيلية، في حين أن الكثير من أفراد قوات الاحتياط عندما يكونون خارج الخدمة، يحملون بنادقهم ومسدساتهم، أثناء اصطحاب أطفالهم إلى الملعب أو خروجهم للقاء أصدقائهم في المقاهي.
وبالأصل، كانت ملكية الأسلحة الخاصة مرتفعة قبل الحرب، ولكن منذ هجوم 7 أكتوبر، تضاعف الاهتمام باقتناء السلاح، ما يعكس تحولا كبيرا بالنسبة لبلد يثق مواطنوه على الدوام بقوات الجيش والشرطة لحمايتهم.
وأصبح الإقبال الكبير على حمل السلاح، يخالف الواقع السابق في إسرائيل عندما كانت هناك ضوابط صارمة نسبيا للحد من انتشار الأسلحة النارية، فقبل الحرب، كانت هناك شروط لطلب تقديم رخصة سلاح من بينها أن المتقدم إما يقطن أو يعمل في منطقة معرضة لخطر أمني شديد، إضافة إلى مطالبته بتسليم شهادة طبية، والتدرب على استخدام السلاح، وإثبات القدرة على استخدامه بشكل آمن، وبموجب رخصة السلاح، يحصل المتقدم على بندقية واحدة وخمسين رصاصة.
وفي القدس وحيفا، يصف المتطوعون اليهود في وحدات الحماية المدنية، المواطنين الفلسطينيين المقيمين داخل إسرائيل بالطابور الخامس، ويتهمونهم بأنهم مصدر الإرهاب، زاعمين أنه يمكن ملاحظة التوتر بشكل واضح في الشارع الإسرائيلي بالنظر إلى أن الإسرائيليين يتعاملون مع عدو لا يمكنهم تحديده أو معرفته.
ووفق الصحيفة فإن "العرب في إسرائيل مندمجون داخل المجتمع ويعملون بكافة المهن فمنهم الأطباء والعمال ويسهمون بتقديم الخدمة للمجتمع ولكن في النهاية الإسرائيليون لا يعرفون من هم وما طبيعتهم".
مخاوف نشطاء حقوقيين من أن القتل دوامة لا تنتهي
وبالنسبة للمستوطنين الإسرائيليين الذين يقتنون السلاح دائما بحكم سكنهم في المستوطنات اليهودية القريبة من المجتمعات الفلسطينية، أوجد هجوم حماس لديهم رغبة متجددة بامتلاك السلاح حيث بدأت بعض ميادين الرماية ومراكز التدريب في المستوطنات بإعطاء جلسات تدريب مرتين يوميًا حول كيفية التعامل مع السلاح لمقدمي طلبات الترخيص، والمرخصين بحمل السلاح الذين يبحثون عن تجديد معلوماتهم.
ويزعم المستوطنون أنهم يحملون السلاح لغايات الدفاع عن النفس، فقط بالنظر إلى وجود قرى وبلدات عربية بالقرب من كل مكان في إسرائيل، ويخشى الكثير منهم التعرض لهجوم مشابه للذي تعرضت له مستوطنات غلاف غزة على يد حركة حماس، وهذا ما دفع بمئات المتطوعين للانضمام إلى الدوريات التي تتولى مهمة حماية أمن المستوطنات.
ونسبت الصحيفة إلى رئيس المجلس الإقليمي في منطقة التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" قوله إن "السلطات الإسرائيلية قدمت بعد هجوم 7 أكتوبر نوعيات أفضل من السلاح للمتطوعين في المنطقة مثل الرشاشات والبنادق الآلية، وهذه الأسلحة تعود أصلا للجيش ويقدمها للمتطوعين حسب الحاجة إليها وخطورة الموقف أيضا.
بدورها عبّرت المتحدثة باسم "بتسيلم" عن قلقها من التوزيع واسع النطاق للسلاح عل المستوطنين في الضفة الغربية بعد هجوم حماس، مشيرة إلى أن هذه السياسة أدت على الأرض إلى الاستخدام المفرط للقوة والقتل المستمر الذي لا ينتهي.
إلى ذلك، أثار ازدياد عنف المستوطنين قلق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي ما تزال تدرس الموافقة على صفقة بيع 24 ألف بندقية آلية، بقيمة 34 مليون دولار لإسرائيل، حيث تخشى واشنطن من قيام حكومة أقصى اليمين التي يرأسها نتنياهو بتوزيع الأسلحة على المدنيين، هذا إلى جانب مخاوف المشرعين الديمقراطيين من إمكانية وصول الأسلحة الأمريكية إلى أيدي المستوطنين.
ويحذر مؤيدو السيطرة على انتشار الأسلحة النارية أيضا من أن انتشار الأسلحة بأيدي المدنيين قد يولد المزيد من العنف داخل إسرائيل نفسها، فقد أظهرت بيانات الشرطة الإسرائيلية أن عدد ضحايا جرائم القتل الذين قتلوا بالأسلحة النارية داخل إسرائيل ارتفع بنسبة 15% خلال عام واحد فقط (من 117 في عام 2021، إلى 135 في عام 2022)، وتزامنت الزيادة مع ارتفاع عدد تراخيص السلاح الجديدة.
وأرجع أحد أعضاء الائتلاف الحاكم، الإقبال الكبير على حمل السلاح إلى شعور الإسرائيليين بتخلي الجيش والشرطة عنهم بعد مشاهدتهم ما حدث يوم 7 أكتوبر، ولكن من وجهة نظره ليس الحل بإعطاء كل شخص سلاحا ليدافع هو عن نفسه.
صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية