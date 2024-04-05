ترجيح انتخاب رئيس البرلمان العراقي بعد عيد الفطر

وبين لـ"إرم نيوز"، أنه "رغم كل الحوارات والمفاوضات طيلة الفترة الماضية لا حلول لهذه الأزمة، لكن هناك حوارات جديدة سوف تنطلق ما بعد عيد الفطر المبارك، وهناك إجماع سياسي على حل الأزمة بعد عطلة العيد، وسنعمل على تحقيق الأغلبية الوطنية لانتخاب مرشحنا لرئاسة المجلس شعلان الكريم، فهو مرشحنا الوحيد لهذا المنصب".

وحذر العلواني من وجود "أطراف سياسية تعمل على إبقاء الأزمة من أجل بقاء منصب رئاسة مجلس النواب بعيدًا عن المكون السني، لأهداف وأجندة سياسية، ولهذا سنعمل على حسم هذا الملف خلال الفترة المقبلة، وعلى الأطراف السياسية السنية الحذر من هذا المخطط".

مرشح تسوية

ومن جهته، قال النائب عن الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، غريب عسكر، إن "الاجتماعات السياسية الأخيرة ما بين كل الأطراف السياسية أكدت على ضرورة حسم ملف انتخاب رئيس البرلمان بعد عطلة العيد، وفي حال التوصل إلى اتفاق سيتم عقد جلسة الانتخاب، ويكون للنائب حرية الانتخاب بأي مرشح يراه مناسبا، ومن يحصل على غالبية أصوات النواب يكون هو الرئيس".

وبين لـ"إرم نيوز"، أن "هناك صعوبة سياسية بنجاح عقد أي جلسة انتخاب لرئيس البرلمان دون اتفاق سياسي مسبق، لكن لا يمكن الاستمرار بالخلافات، فهذا يعني أن منصب رئيس البرلمان سيبقى شاغرًا إلى نهاية الدورة البرلمانية، فالخلافات السياسية تتعمق يوما بعد يوم، خاصة داخل البيت السياسي السني، الذي قدم أكثر من ثلاثة مرشحين لهذا المنصب".

ورجح عسكر "أن يكون حل أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، من خلال تقديم مرشح تسوية ما بين القوى السياسية السنية وترك سياسة لي الأذرع، التي لا تحل أي أزمة بل تعمقها وبخلاف ذلك هناك صعوبة للوصول إلى أي اتفاق، لكن نحن بدورنا سنعمل على الضغط من أجل حسم هذا الملف بعد عطلة عيد الفطر".