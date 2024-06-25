حسابات إسرائيلية معقدة قبل إشعال "برميل البارود"

تقف إسرائيل اليوم، أمام حسابات معقدة قبل إشعال "برميل البارود" باتخاذ قرار شن عملية عسكرية واسعة ضد ميليشيا "حزب الله" في لبنان.

وتأتي تلك الحسابات في ظل متغيرات ومخاوف، من أن عملية واسعة النطاق قد تدخل قوى إقليمية أبرزها إيران في المواجهة المباشرة، وهو ما تتجنب واشنطن حدوثه، عبر مساع دبلوماسية حثيثة للتهدئة.

فيما تدور مخاوف أخرى في فلك المقارنة بين قوة "حزب الله" وحركة حماس، وسط تحليلات ترى أن قوة المليشيا تفوق بأضعاف نظيرتها حماس، ما يضع مناطق واسعة في إسرائيل بمرمى صواريخ "حزب الله" الأكثر تطورا وتدميرا من صواريخ حماس.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن هناك مخاوف إسرائيلية من أن الحرب في الشرق الأوسط قد بدأت الآن، على عكس الرؤية الأمريكية بأنها تقترب من نهايتها.

وأوضحت الصحيفة، أن ميليشيا "حزب الله" صعّدت هجماتها ضد إسرائيل، وأن بإمكانها أن تثير حرباً أكبر ما لم تقدم الولايات المتحدة سبباً وجيهاً لمنع ذلك.