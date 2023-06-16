الجيش السوداني يكثف ضرباته لمواقع "الدعم السريع" في الخرطوم

وأدانت قوات "الدعم السريع" في بيان لها "بأشد العبارات، مقتل اثنين من أفرادها والتمثيل بجثتيهما.. على أيدي ميليشيا البرهان الانقلابية الإرهابية".

وشددت على ضرورة "معاملة أسرى الحرب وفقاً لقواعد السلوك والاشتباك، وأن الاغتيال يكشف بشكل واضح مدى الإجرام والحقد الذي وصل إليه الانقلابيون".

وطالبت القوات "بفتح تحقيق شفاف من جهة مستقلة حول هذه الحادثة وغيرها من جرائم الحرب التي ظلت ترتكبها قوات الانقلابيين بحق الأسرى والمواطنين وتقديم المتورطين إلى العدالة".

وحذرت من أن "هذا التصرف البربري سيقود إلى ما لا يحمد عقباه ومن شأنه أن يشكل خطراً على الأمن والسلام الاجتماعي بتحويل المعارك بين الدعم السريع والانقلابيين إلى حرب أهلية".