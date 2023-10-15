تقرير: حماس حصلت على معلومات إسرائيلية حساسة

كشف تقرير، أن معلومات استخبارية حساسة أصبحت في حوزة حركة حماس، عقب نجاح قوة خاصة تابعة لكتائب القسام في التسلل إلى قاعدة سرية، تعود للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في صحراء النقب.

المعلومات التي أوردها موقع "نتسيف نت" الإسرائيلي، المختص بالملفات الأمنية والعسكرية، استندت إلى تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أشار إلى "عملية معقدة وناجحة"، قامت بها وحدة كوماندوز خاصة، تتشكل من 10 عناصر من كتائب القسام.

جَمْع المعلومات بشأن هذه العملية جاء من خلال رصد وتحليل مقاطع فيديو حول عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس السبت قبل الماضي، وحوارات مع شخصيات إسرائيلية ذات صلة.

وبحسب التقرير، شوهد 10 عناصر من كتائب القسام، بينما يحيدون عن الطريق الرئيسة إلى إحدى الغابات، حيث يوجد مقر قاعدة استخبارية إسرائيلية سرية، لافتةً إلى أن خريطة كانت بحوزتهم سهَّلت وصولهم.

وبحسب الرواية، قتلت تلك العناصر جنديًّا إسرائيليًّا خارج القاعدة، قبل نسف بوابتها المحصنة، ثم توجهوا صوب غرفة مكدسة بالحواسب والأجهزة الأخرى، ليعثروا على جنديين إسرائيليين وقد تواريا تحت السرير.

وتابع الموقع، أن عناصر النخبة التابعين لكتائب عز الدين القسام كان لديهم خطة تفصيلية، ويعلمون نقاط ضعف الجيش الإسرائيلي والأسرار العسكرية، وأن وصولوهم إلى قاعدة الاستخبارات السرية جاء على الرغم من أن أحدًا لا يعلم بحقيقة وجودها سوى مَن خدموا فيها.

ومضى قائلًا، إن تلك العناصر كانت على دراية تامة بكيفية مباغتة الجيش الإسرائيلي، وبالمواقع التي تتمركز فيها القوات، والفترة الزمنية التي يستغرقها وصول التعزيزات العسكرية الإسرائيلية.