هجمات سيبرانية "محدودة" تضرب أنظمة حكومية عراقية

تعرضت أنظمة حكومية محدودة في العراق، السبت، إلى محاولات هجمات سيبرانية، من دون أن تؤثر في الخدمات الحيوية أو تتسبب بتوقفها.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان، إن "بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت أخباراً غير دقيقة حول تعرض أنظمة حكومية لهجمات سيبرانية".

وأشارت إلى أن "المتابعة الفنية أظهرت أن الحادثة اقتصرت على أنظمة محدودة في عدد من المؤسسات، ولم تسجل أي حالات تعطيل أو توقف في عمل الأنظمة الحيوية أو الخدمية".

أخبار ذات علاقة اكتشاف اختراق سيبراني إيراني سعى لتخريب مفاوضات التهدئة في غزة

وأضاف البيان أن "المركز الوطني للأمن السيبراني يتابع هذه المحاولات بشكل دقيق، بالتنسيق مع الجهات الفنية ذات العلاقة، إذ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الموقف ومنع أي آثار مستقبلية".

ودعت قيادة العمليات المشتركة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل إلى "توخي الدقة وعدم تضخيم مثل هذه الحوادث، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

وأوضح المركز الوطني للأمن السيبراني، وفق البيان، أن "الوضع الفني تحت السيطرة الكاملة، وأن العمل جارٍ بشكل مستمر لتعزيز حماية الفضاء السيبراني الوطني، بما يضمن استمرار الخدمات وطمأنة المواطنين".

وتشهد المؤسسات العراقية بين الحين والآخر محاولات لاختراق أنظمتها الإلكترونية، إذ سبق أن رُصدت محاولات استهداف لوزارات ومؤسسات خدمية ومالية.