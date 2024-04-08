الجيش اللبناني يحقق باختطاف مسؤول في "حزب القوات"

قال الجيش اللبناني إنه يعمل على تحديد مكان مسؤول في "حزب القوات اللبنانية"، بعد اختطافه أمس الأحد.

وأعلن الجيش في تدوينة عبر منصة "إكس" إلقاء القبض على "عدد من السوريين" الذين شاركوا في عملية خطف منسق منطقة جبيل في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان.

وذكر أنه يعمل على تحديد موقع سليمان، ودوافع عملية الخطف.