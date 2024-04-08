الجيش اللبناني يحقق باختطاف مسؤول في "حزب القوات"
قال الجيش اللبناني إنه يعمل على تحديد مكان مسؤول في "حزب القوات اللبنانية"، بعد اختطافه أمس الأحد.
وأعلن الجيش في تدوينة عبر منصة "إكس" إلقاء القبض على "عدد من السوريين" الذين شاركوا في عملية خطف منسق منطقة جبيل في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان.
وذكر أنه يعمل على تحديد موقع سليمان، ودوافع عملية الخطف.
وخطف سليمان، عصر أمس الأحد، عندما اعترضه أشخاص في بلدة الخاربة في قضاء جبيل، بعد خروجه من مناسبة اجتماعية، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأثارت الحادثة حالة من التوتر أمام مقر حزب القوات اللبنانية، في وقت نشر فيه ناشطون على تويتر مقطع فيديو قالوا إنه يظهر مسار السيارة بعد خطف سليمان.
كما نشر ناشطون تسجيلاً صوتياً قالوا إنه لصديق المسؤول في حزب القوات اللبنانية، يروي فيه تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها معه لحظة تعرضه لعملية الخطف.
ويقول صاحب التسجيل إنه سمع سليمان وهو يتوسل بعدم قتله، قبل انقطاع المكالمة.