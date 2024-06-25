العبادي: أحزاب الإطار التنسيقي طالبتني بقصف أنصار الصدر

قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي إن بعض الأحزاب المنضوية في «الإطار التنسيقي» الحاكم حالياً طالبته باستخدام الطائرات لقصف أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، عند اقتحامهم المنطقة الخضراء في تظاهرات عام 2016.

وأشار العبادي، خلال مقابلة تلفزيونية: "أخبرتهم بأن المتظاهرين ارتكبوا خطأ بدخول رئاسة الوزراء، لكن ذلك الخطأ لا يعدّ خرقاً للسيادة"، متسائلاً: "هل دخول المواطنين للبرلمان عنوة يسمح لنا بقتل المتظاهرين؟".