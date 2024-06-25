العبادي: أحزاب الإطار التنسيقي طالبتني بقصف أنصار الصدر
قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي إن بعض الأحزاب المنضوية في «الإطار التنسيقي» الحاكم حالياً طالبته باستخدام الطائرات لقصف أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، عند اقتحامهم المنطقة الخضراء في تظاهرات عام 2016.
وأشار العبادي، خلال مقابلة تلفزيونية: "أخبرتهم بأن المتظاهرين ارتكبوا خطأ بدخول رئاسة الوزراء، لكن ذلك الخطأ لا يعدّ خرقاً للسيادة"، متسائلاً: "هل دخول المواطنين للبرلمان عنوة يسمح لنا بقتل المتظاهرين؟".
وشدد العبادي على أنه طلب من الصدر مغادرة المنطقة الخضراء في غضون 24 ساعة، بعد أن اختلف معه في الأمر.
وخلال المقابلة، استبعد العبادي إمكانية أن تقوم الفصائل المسلحة بانقلاب على الحكم، لكنه حذر قادة العملية السياسية من حصول "ظرف خاص" يكون فيه الشعب مناهضاً للنظام، وحينها قد يصبح ممكناً ظهور ضابط عسكري لديه نفوذ كبير، يعتقل قادة الكتل والأحزاب، ويحظى بتأييد الناس في تلك اللحظة.