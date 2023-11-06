تقرير: بوارج واشنطن في الشرق الأوسط تثير غضب تركيا

سلط تقرير فرنسي الضوء على أزمة سياسية أشعلت فتيلها البوارج الحربية الأمريكية، التي أرسلتها واشنطن للشرق الأوسط منذُ بدء الحرب على غزة، وأجبرت تركيا على التعبير عن تشديد موقفها تجاه الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت منذ أسابيع حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" إلى منطقة الشرق الأوسط، وسط تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة.

وتمركزت المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد ر. فورد" في شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون بمثابة رادع لأي طرف ثالث قد يفكر في الانضمام إلى الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس، وفقًا للبنتاغون.