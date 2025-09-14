عائلة ميقاتي ترفض اتهاما فرنسيا بـ"الإثراء غير المشروع"

خرجت عائلة رئيس الحكومة اللبنانية السابق نجيب ميقاتي، عن صمتها حيال الدعوى المقدّمة ضدها من قِبل جمعية "شيربا" الفرنسية وأطراف أخرى، بتاريخ 2 نيسان 2024، أمام النيابة المالية الوطنية الفرنسية (PNF)، مؤكدة أن ما ورد في وسائل الإعلام دفعها إلى وضع الأمور في نصابها.

وأكدت العائلة في بيان أن ثروة العائلة تأسست على أسس قانونية وشفافة، وهي نتيجة عقود طويلة من العمل والاستثمارات الدولية المتنوّعة التي سبقت تولّي أي مسؤوليات أو مناصب عامة في لبنان، مشدداً على أن هذه الثروة تتماشى مع المعايير الدولية للحوكمة.

وأشار البيان إلى أن العائلة تعاونت باستمرار مع الجهات المختصة، وقدّمت المستندات اللازمة التي تثبت قانونية أنشطتها الاقتصادية، موضحاً أنها لم تتلقَّ حتى الساعة أي إشعار رسمي من القضاء الفرنسي، ولم تكن على علم بوجود دعوى أو بفتح تحقيق إلا عبر وسائل الإعلام.

وجددت العائلة، في بيانها، ثقتها الكاملة بالقضاء الفرنسي واستقلاليته وجديّته، مؤكدة استعدادها لتقديم أي معلومات إضافية قد تُطلب، ومتمسكة في الوقت ذاته بمبدأ قرينة البراءة كحق قانوني أصيل.

ورفضت العائلة أي محاولة سياسية أو انتهازية لتشويه السمعة، خصوصاً عبر تكرار مزاعم سبق أن تمّ رفضها من قبل هيئات قضائية مختلفة، مع التأكيد على الاحتفاظ بحق الملاحقة القانونية بحق كل من يشارك في نشر أو توزيع معلومات مضللة أو تشهيرية.

يُذكر أن جمعية "شيربا" (Sherpa) هي منظمة غير حكومية فرنسية، تأسست عام 2001 في باريس، وتركز في نشاطها على مكافحة الجرائم الاقتصادية الكبرى والفساد العابر للحدود.

وقد اشتهرت بتقديم دعاوى ضد مسؤولين وسياسيين ورجال أعمال من دول متعددة، متهمة إياهم بالثراء غير المشروع أو تبييض الأموال.

وسبق للجمعية أن رفعت دعاوى بارزة في فرنسا ضمن ملف "الأموال غير المشروعة" (Biens mal acquis)، استهدفت مسؤولين من إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ونجحت في فرض سوابق قضائية دفعت المحاكم الفرنسية إلى النظر في ثروات عدد من العائلات السياسية النافذة.

وحاولت "شيربا" مراراً التقدم بشكاوى ضد شخصيات سياسية ومالية بتهم تتعلق بتضارب المصالح واستغلال النفوذ، إلا أن العديد من هذه الملفات لم يُثبت قضائياً، فيما أُغلق بعضها لغياب الأدلة الكافية.