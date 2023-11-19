مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين وبيت لحم
أفضى اقتحام نفذه الجيش الإسرائيلي، ضمن سلسلة من العمليات التي يقوم بها في الضفة الغربية إلى مقتل فلسطيني في جنين وآخر في بيت لحم، برصاص الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد.
وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر لـوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بمقتل المواطن عصام حسين الفايد (46 عامًا) وهو من ذوي الإعاقة برصاص عند مدخل المخيم.
وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.
ودارت مواجهات في عدد من أحياء المدينة والمخيم. وحلّقت طائرة هليكوبتر.
كما اعتقل الجيش 9 شبان، واحتجز مواطنة لساعات وهي من حي السيباط في المدينة قبل أن يفرج عنها.
وفي السياق، قتل شاب بالرصاص الإسرائيلي الذي أصيب به في رأسه في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، خلال مواجهات اندلعت في المخيم بعد اقتحامه كذلك.
ومنعت طواقم الهلال الأحمر في المدينة من الاقتراب من الشاب وتقديم العلاج له بعد إصابته.