مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين وبيت لحم

وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

ودارت مواجهات في عدد من أحياء المدينة والمخيم. وحلّقت طائرة هليكوبتر.

كما اعتقل الجيش 9 شبان، واحتجز مواطنة لساعات وهي من حي السيباط في المدينة قبل أن يفرج عنها.

وفي السياق، قتل شاب بالرصاص الإسرائيلي الذي أصيب به في رأسه في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، خلال مواجهات اندلعت في المخيم بعد اقتحامه كذلك.

ومنعت طواقم الهلال الأحمر في المدينة من الاقتراب من الشاب وتقديم العلاج له بعد إصابته.