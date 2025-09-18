الجيش الإسرائيلي يشن غارات "عنيفة" على جنوبي لبنان (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ شن سلسلة غارات على أهداف عسكرية لميليشيا حزب الله في جنوب لبنان، بعد نحو ساعة من إصداره إنذارات إخلاء للسكان.

ووثقت مقاطع فيديو غارات إسرائيلية استهدفت قرية ميس الجبل، بينما أفادت معلومات أولية بإصابة شخصين في الغارات.

وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان مبانٍ، قال إنه تم تحديدها بالخرائط المرفقة، عبر حسابه على منصة "إكس"، في عدة قرى، هي: ميس الجبل، وكفر تبنيت، ودبين، موجهاً حديثه للسكان بأنهم يتواجدون في مبانٍ يستخدمها حزب الله.

وإثر الإنذار الإسرائيلي، دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف "اعتداءاتها" على لبنان.