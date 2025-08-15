مقصلة ترامب تطيح بنحو 300 ألف موظف حكومي هذا العام

كشف سكوت كوبور، مدير "مكتب شؤون الموظفين" في الإدارة الأمريكية، الخميس، عن قرار بالاستغناء عن نحو 300 ألف عامل هذا العام.

ويعني ذلك، بحسب المسؤول الأمريكي، تخفيض تبلغ نسبته 12.5% في القوة العاملة الاتحادية منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأوضح كوبور أن 80% من هؤلاء العمال سيغادرون طواعية، بينما سيُجرى تسريح 20% فقط، وفق ما أوردته "رويترز".

ولدى توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني، أطلق ترامب حملة ضخمة لتقليص حجم القوى العاملة المدنية الاتحادية، التي يبلغ عدد موظفيها 2.4 مليون، والتي يقول إنها مبالغ فيها ولا تؤتي المرجو منها.

وقال كوبور في مقابلة: "لا أستطيع إجبار الناس على تسريح الموظفين"، مضيفاً أنه سيضطر إلى إقناع الوزراء بتبني رؤيته من أجل كفاءة الحكومة.

وإذا كانت تقديرات كوبور دقيقة، فإن عدد الموظفين الذين يغادرون القوى العاملة الاتحادية سيكون أكثر من ضعف نسبة الاستنزاف البالغة 5.9% في القوى العاملة المدنية للحكومة الأمريكية في السنة المالية 2023.

وتعدّ هذه أحدث بيانات للمغادرات الطوعية جمعتها منظمة "شراكة الخدمة العامة" غير الربحية.

ورفض كوبور الكشف عن إحصائيات أعداد الموظفين في كل وكالة حكومية منفردة، وقال إن مكتب إدارة الموظفين سينشرها لاحقًا.