أمير قطر يصل الأردن وعبدالله الثاني في مقدمة مستقبليه (فيديو وصور)

استقبل الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لدى وصوله عمّان في زيارة رسمية للمملكة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وجرت لأمير دولة قطر مراسم استقبال رسمية في مطار ماركا.

ويرافق أمير قطر في الزيارة وفد يضم الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعبدالله بن محمد بن مبارك الخليفي، رئيس الديوان الأميري، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وعدد من كبار المسؤولين.

وكان في الاستقبال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأركان السفارتين في البلدين.

ورافقت طائرات مقاتلة من سلاح الجو الملكي الأردني طائرة الشيخ تميم لدى دخولها أجواء المملكة، ترحيبا بسموه.

ولدى وصول موكب أمير دولة قطر إلى الديوان الملكي الهاشمي محاطا بالموكب الأحمر، المخصص للمناسبات الرسمية والاحتفالات الوطنية، رافق الموكب مجموعة من فرسان الحرس الملكي (الخيالة)، ترحيبا بالضيف.

وتزينت شوارع في العاصمة عمّان بأعلام الأردن ودولة قطر، ورفعت يافطات حملت عبارات ترحيبية بسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.