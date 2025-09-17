الدفاع المدني لـ"إرم نيوز": الجيش الإسرائيلي استخدم أكثر من 25 روبوت مفخخ في مدينة غزة أمس

logo
العالم العربي

أمير قطر يصل الأردن وعبدالله الثاني في مقدمة مستقبليه (فيديو وصور)

أمير قطر يصل الأردن وعبدالله الثاني في مقدمة مستقبليه (فيديو وصور)
ملك الأردن وأمير قطر في لقاء سابقالمصدر: قناة المملكة الأردنية
إرم نيوز
إرم نيوز

استقبل الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لدى وصوله عمّان في زيارة رسمية للمملكة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

أخبار ذات علاقة

خلال زيارة سابقة أجراها أمير دولة قطر إلى الأردن

أمير قطر يزور الأردن الأربعاء

وجرت لأمير دولة قطر مراسم استقبال رسمية في مطار ماركا.

ويرافق أمير قطر في الزيارة وفد يضم الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعبدالله بن محمد بن مبارك الخليفي، رئيس الديوان الأميري، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وعدد من كبار المسؤولين.

وكان في الاستقبال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأركان السفارتين في البلدين.

ورافقت طائرات مقاتلة من سلاح الجو الملكي الأردني طائرة الشيخ تميم لدى دخولها أجواء المملكة، ترحيبا بسموه.

ولدى وصول موكب أمير دولة قطر إلى الديوان الملكي الهاشمي محاطا بالموكب الأحمر، المخصص للمناسبات الرسمية والاحتفالات الوطنية، رافق الموكب مجموعة من فرسان الحرس الملكي (الخيالة)، ترحيبا بالضيف.

وتزينت شوارع في العاصمة عمّان بأعلام الأردن ودولة قطر، ورفعت يافطات حملت عبارات ترحيبية بسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

أخبار ذات علاقة

لقطة من مدينة غزة

قادة الأردن ومصر وقطر وبريطانيا وكندا يناقشون الوضع في غزة

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC