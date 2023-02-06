حزب المؤتمر السوداني يفصل رئيسه بولاية الخرطوم ويجمد نشاط آخرين
أعلن حزب المؤتمر السوداني، الأحد، عن فصل رئيسه بولاية الخرطوم، سليمان الغوث، فصلًا نهائيًا، بجانب تجميد نشاط 4 قيادات لمدة عام، وإنذار نهائي لـ 3 آخرين.
وجاءت قرارات حزب المؤتمر السوداني، بناءً على توصيات لجنة تقصي الحقائق والمحاسبة، التي شكلها الحزب في وقت سابق، للتحقيق مع عدد من القيادات حول مخالفات تنظيمية.
وقالت مصادر لـ "إرم نيوز" إن القيادات المُجمد نشاطهم هم: "نور الدين صلاح الدين، عضو المجلس المركزي، وهو أعلى سلطة في الحزب، بجانب شذى عبد الله، وحسام محمد أحمد، ومحمد سهل".
وقال حزب المؤتمر السوداني في بيان الأحد، إن "المجلس المركزي للحزب، كان قد تلقى في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٢تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، معلومات موثقة بشأن مخالفات تنظيمية لعدد من عضوية الحزب بينهم أعضاء بالمجلس المركزي".
وبناءً على هذه المعلومات قرر حزب المؤتمر السوداني، في كان الأول/ديسمبر الماضي، إيقاف 17 عضوًا من مزاولة مهامهم الحزبية، كتدبير إداري، بجانب تشكيل لجنة تقصي حقائق ومحاسبة.
وأشار البيان إلى أن "المجلس المركزي استمع في اجتماعه المنعقد، الجمعة 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق، حيث وجدت اللجنة أن هناك بينات مبدئية غير كافية في مواجهة عدد من الأعضاء، وعليه قرر المجلس المركزي لفت نظر 9 أعضاء، كما وجدت اللجنة بينات مبدئية كافية في حق الـ 10 الآخرين، حيث تقررت محاسبتهم بناءً على توصيات لجنة التحقيق".
وأصدرت لجنة المحاسبة قرارًا بفصل رئيس الحزب بولاية الخرطوم، سليمان الغوث، فصلًا نهائيًا، وتجميد النشاط لمدة عام لأربعة أعضاء، والإنذار النهائي لثلاثة آخرين، وتبرئة عضو، وتوصية بقبول استقالة عضوة.
والمؤتمر السوداني هو أحد الأحزاب الرئيسة المكونة لتحالف قوى الحرية والتغيير، وهو ضمن القوى الموقعة على "الاتفاق الإطاري" الموقع مع المكون العسكري، في 5 كانون الأول/ديسمبر الماضي.