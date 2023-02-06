حزب المؤتمر السوداني يفصل رئيسه بولاية الخرطوم ويجمد نشاط آخرين

وقالت مصادر لـ "إرم نيوز" إن القيادات المُجمد نشاطهم هم: "نور الدين صلاح الدين، عضو المجلس المركزي، وهو أعلى سلطة في الحزب، بجانب شذى عبد الله، وحسام محمد أحمد، ومحمد سهل".

وقال حزب المؤتمر السوداني في بيان الأحد، إن "المجلس المركزي للحزب، كان قد تلقى في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٢تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، معلومات موثقة بشأن مخالفات تنظيمية لعدد من عضوية الحزب بينهم أعضاء بالمجلس المركزي".

وبناءً على هذه المعلومات قرر حزب المؤتمر السوداني، في كان الأول/ديسمبر الماضي، إيقاف 17 عضوًا من مزاولة مهامهم الحزبية، كتدبير إداري، بجانب تشكيل لجنة تقصي حقائق ومحاسبة.