خروج مطاري دمشق وحلب من الخدمة بعد قصف إسرائيلي

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصدر عسكري أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًّا برشقات من الصواريخ نحو الساعة الـ5:25 صباح اليوم الأحد مستهدفًا مطاري دمشق وحلب الدوليين".

وأوضح المصدر أن الاستهداف تم من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، وأنه أدى إلى مقتل عامل وإصابة آخر بجروح، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين أدت إلى خروجهما من الخدمة.