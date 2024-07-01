"حرب الفيالق".. هل تتحوّل ليبيا إلى ساحة صراع روسي غربي؟

طرحت فكرة تشكيل فيلق "أمريكي أوروبي" في ليبيا؛ لمواجهة تمدد الفيلق الإفريقي الروسي، تساؤلات عن جدية هذا التوجه، ومدى إمكانية تحول ليبيا إلى مسرح لحرب بالوكالة بين موسكو والغرب.

ونفى مسؤول أمريكي كبير إمكانية نشر الولايات المتحدة قوات على الأرض في ليبيا، في وقت تنشط فيه شركة "أمينتوم" الأمنية الخاصة في غرب البلاد، حيث تسيطر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال الخبير العسكري عادل عبد الكافي، إن "استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة والأوروبيين، من جهة، وروسيا من جهة أخرى، في منطقة شمال إفريقيا، وتحديداً ليبيا، يأتي وسط حديث عن إمكانية فرض موسكو قاعدة عسكرية لها في الشرق الليبي".