"لن تكون هناك دولة فلسطينية".. نتنياهو يقر مخطط E1 الذي يقسم الضفة الغربية

أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس مخطط E1 الذي يقسم الضفة الغربية إلى قسمين، وتعهد بهزيمة حماس في غزة، مؤكدا أنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية".

ووقع نتنياهو اتفاقا يوسع بشدة المستوطنات قرب القدس، لافتا إلى أنه ووفق الإقرار الجديد، فإن "حدود إسرائيل الشرقية ستكون غور الأردن وليس معاليه أدوميم".

وتؤكد منظمات حقوقية أن مخطط E1 يدمر خطط إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

وتتضمن الخطة إقامة حوالي 3400 وحدة سكنية في ما تسمى المنطقة E1، بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية، وتبلغ مساحتها حوالي 12 كيلومترا مربعا.



