حمدوك يحث البرهان على قبول اللقاء مع "تقدم" لوقف الحرب بالسودان
حث رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، اليوم الخميس، قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، على قبول طلب الاجتماع المباشر مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، لإيقاف الحرب في البلاد.
وقال حمدوك على منصة "إكس": "على البرهان اغتنام الفرصة التي لاحت لإيقاف الحرب، والتي تم التعبير عنها في إعلان أديس أبابا الموقع بين تقدم وقوات الدعم السريع".
ووأضاف أن "قوات الدعم السريع أبدت استعدادها التام لوقف غير مشروط للعدائيات، عبر تفاوض مباشر مع الجيش السوداني".
وشدد على أن "هذه الفرصة للسلام يجب ألا نضيّعها، وأن نعمل وسعنا لوقف الحرب، وبناء سلام مستدام في بلادنا".
وقال حمدوك: "إننا نمد أيادينا نظيفة من غير سوء للوصول لحل سلمي تفاوضي، ونأمل أن تستجيب الأطراف المتقاتلة لذلك، حتى نرفع المعاناة عن كاهل شعبنا، ونبني وطننا على أساس جديد يجعل حرب 15 نيسان/أبريل آخر حروب السودان، ليعقبها سلام مستدام".
وكانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بقيادة حمدوك، عقدت خلال الفترة الأخيرة اجتماعات مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أسفرت عن توقيع إعلان مشترك أبدت فيه قوات الدعم السريع استعدادها ﻟﻮﻗﻒ عدائيات فوري، بينما ﺗﻌﻤـﻞ قوى "تقدم" للوصول ﻣﻊ قادة الجيش للالتزام بالإجراءات ذاتها.
وينص إعلان أديس أبابا على "طرح التفاهمات الواردة فيه، بواسطة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم، على قيادة الجيش السوداني، لتكون أساسًا لحل سلمي يُنهي الحرب.
وسبق أن تقدمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بطلب لقائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان لعقد لقاء معه أسوة بقائد قوات الدعم السريع، في إطار المساعي الجارية لوقف الحرب.
ويأمل السودانيون أن تمثل الجهود التي يقودها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، "شعلة ضوء" تنير سبل إطفاء نيران الحرب المستعرة منذ نحو 9 أشهر.
ودخلت الحرب بين الجيش والدعم السريع شهرها التاسع، وسط توسع قوات الدعم السريع في بسط سيطرتها على ولايات السودان، فيما برزت دعوات من قوات الجيش للمدنيين بحمل السلاح؛ ما يهدد بدخول البلاد في حرب أهلية.