حمدوك يحث البرهان على قبول اللقاء مع "تقدم" لوقف الحرب بالسودان

حث رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، اليوم الخميس، قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، على قبول طلب الاجتماع المباشر مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، لإيقاف الحرب في البلاد.

وقال حمدوك على منصة "إكس": "على البرهان اغتنام الفرصة التي لاحت لإيقاف الحرب، والتي تم التعبير عنها في إعلان أديس أبابا الموقع بين تقدم وقوات الدعم السريع".

ووأضاف أن "قوات الدعم السريع أبدت استعدادها التام لوقف غير مشروط للعدائيات، عبر تفاوض مباشر مع الجيش السوداني".