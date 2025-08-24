الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافًا في صنعاء بينها القصر الرئاسي

أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمته أهدافًا عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، بغارات نفذها في وقت سابق اليوم الأحد.

وأكد في بيان أن الغارات استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، وهي مجمع عسكري يضم القصر الرئاسي ومحطتي "حزيز" و"أسار" للطاقة، إضافة إلى موقع لتخزين الوقود، كان يُستخدم لأنشطة الحوثيين العسكرية.

وأضاف المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن الغارات جاءت بعد "اعتداءات متكررة ضد دولة إسرائيل ومواطنيها شملت إطلاق صواريخ أرض أرض ومسيّرات نحو الأراضي الإسرائيلية"، وفق قوله.

وأضاف أدرعي أن القصر الرئاسي الذي تم استهدافه داخل المجمع العسكري تدار من داخله الأنشطة العسكرية لميليشيا الحوثي، كما استخدمت الميليشيا اليمنية محطتي الطاقة في حزيز وأسار لتوريد الكهرباء لاستخدامها في الأنشطة العسكرية، وأن "استهداف المحطتين يضر بقدرة إنتاج وإيصال الكهرباء للأغراض العسكرية"، وفق قوله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "ميليشيا الحوثي تعمل بتوجيه وتمويل إيراني لضرب إسرائيل وحلفائها، واستغلال المجال البحري لتفعيل القوة والأنشطة الإرهابية التي تستهدف سفن تجارة وشحن في المجال البحري الدولي".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في صد الهجمات الحوثية ومواصلة غاراته "حتى ضمان أمن إسرائيل وسكانها"، وفق تعبيره.