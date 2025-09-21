الحكومة البريطانية تعدّل الخرائط بإظهار اسم "فلسطين"

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاعتراف بدولة فلسطين، سارع موقع الحكومة البريطانية إلى تعديل الخريطة بإضافة فلسطين.

وبحسب الصحيفة، فإنه أصبح من الممكن رؤية خرائط إسرائيل على موقع الحكومة البريطانية تحت اسم "فلسطين"، تضم مناطق من الضفة الغربية وغزة.

وتشير الصفحة الرسمية على موقع الحكومة البريطانية الآن إلى المنطقة باعتبارها دولة فلسطين، مع بعض المعلومات الإضافية من قبيل التحذيرات من السفر، والمعلومات الموصى بها للأشخاص في الضفة الغربية أو إسرائيل.

وجاء تغيير موقع الحكومة البريطانية وإضافة خريطة فلسطين بعد إعلان بريطانيا وكندا وأستراليا في وقت سابق اليوم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما قوبل باستنكار واستهجان أعضاء الحكومة الإسرائيلية الذين هددوا بضم أجزاء من الضفة احتجاجًا على الخطوات التي قامت بها الدول الثلاث، ويتوقع أن تنضم إليها دول أخرى في مؤتمر حل الدولتين الذي يبدأ غدا في نيويورك، ومن أبرزها فرنسا.