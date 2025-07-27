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العالم العربي

سوريا.. الإعلان عن موعد أول انتخابات برلمانية في عهد الشرع

سوريا.. الإعلان عن موعد أول انتخابات برلمانية في عهد الشرع
أحمد الشرعالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
27 يوليو 2025، 4:16 م

قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد إن من المتوقع أن تُجري سوريا أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة في سبتمبر/ أيلول.

وأضاف الأحمد لوكالة الأنباء الرسمية "سانا" اليوم الأحد، عقب لقاء جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع أمس، أن انتخابات مجلس الشعب من المتوقع أن تُجرى في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر/ أيلول.

وبحسب الأحمد، أكد الرئيس الشرع ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيّدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية.

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 وكشف رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عن زيادة عدد المقاعد في المجلس من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضواً.

وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل.

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