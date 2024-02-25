يسرائيل هيوم: حماس تريد بناء نموذج "حزب الله" في غزة

تسود تقديرات في إسرائيل بأن لدى حركة حماس خطة لليوم التالي للحرب، تستند إلى قاعدة التحول إلى نموذج مماثل لميليشيا حزب الله اللبنانية، وفق ما أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها إن هذا النموذج يعتمد على استمرار سيطرة حماس، لكن من وراء الكواليس، وذلك أسوة بالوضع في لبنان، إذ تعد ميليشيا حزب الله العنصر الأكثر تأثيرًا على مجريات الأمور، بَيد أنه لا يمكن الحديث عن كونها جزءًا من السلطة في بيروت.

ورأت أن هذا هو السبب وراء موافقة حماس على فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط عقب الحرب، واستعدادها لقبول تولي السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة قطاع غزة، ممثلة بحكومة تضم رئيس ووزراء ليسوا من المحسوبين على حماس.

وذكرت الصحيفة أن "حماس تريد عمل نموذج حزب الله في غزة، وحين تفقد السيطرة العسكرية على القطاع، ستواصل البقاء كأكبر العناصر تأثيرًا من وراء الكواليس".

وكان القيادي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، ذكر قبل أيام أن الحركة توافق على حكومة تكنوقراط بالقطاع، الأمر الذي ينظر إليه مراقبون إسرائيليون على أنه "تسليم حماس بأنها ستخسر السيطرة المدنية على قطاع غزة جراء العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي"، بحسب الصحيفة.

ورأت أن حماس تريد على الأقل الحد الأدنى من السيطرة على غزة سياسيًّا، وبناء قدرة عسكرية من وراء الكواليس تمكنها من فرض نفوذها على أي كيان سيتولى إدارة القطاع.