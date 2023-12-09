معبر كرم أبوسالم.. هل تعيد إسرائيل فتح "شريان الحياة" الاقتصادي لغزة؟‎

في خطوة مفاجئة، قررت إسرائيل إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، من أجل تفتيش شاحنات المساعدات التي تدخل للقطاع، وذلك بعد إغلاقه بشكل كامل منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

وكرم أبو سالم، هو المعبر التجاري الوحيد الذي يربط القطاع بإسرائيل، ويستخدم لإدخال المواد الغذائية والبضائع التجارية والوقود وغاز الطهي، بمعدل 600 شاحنة يومياً، علاوة على أنه يتم عبره تصدير البضائع والخضراوات من غزة للخارج.

وقال رئيس القسم المدني في وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، إيلاد غورين، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، إنه "تقرر فتح معبر كرم أبو سالم للتفتيش فقط، وإن ذلك سيتم خلال الأيام المقبلة".

وأضاف: "سيكون من الضروري فتح المعبر إذا أرادت إسرائيل تفتيش أكثر من 200 شاحنة يومياً متجهة لغزة"، فيما لم يحدد ما إذا كان سيتم السماح للشاحنات بالمرور لغزة عبر المعبر نفسه، أو أن ذلك سيكون من خلال معبر رفح البري.

وتعليقاً على ذلك، أشاد منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث بالقرار الإسرائيلي، قائلاً: "هناك مؤشرات واعدة تشير إلى أن معبر كرم أبو سالم سيتم فتحه قريباً"، دون الحديث عن إمكانية استئناف العمل به.