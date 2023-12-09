معبر كرم أبوسالم.. هل تعيد إسرائيل فتح "شريان الحياة" الاقتصادي لغزة؟
في خطوة مفاجئة، قررت إسرائيل إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، من أجل تفتيش شاحنات المساعدات التي تدخل للقطاع، وذلك بعد إغلاقه بشكل كامل منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.
وكرم أبو سالم، هو المعبر التجاري الوحيد الذي يربط القطاع بإسرائيل، ويستخدم لإدخال المواد الغذائية والبضائع التجارية والوقود وغاز الطهي، بمعدل 600 شاحنة يومياً، علاوة على أنه يتم عبره تصدير البضائع والخضراوات من غزة للخارج.
وقال رئيس القسم المدني في وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، إيلاد غورين، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، إنه "تقرر فتح معبر كرم أبو سالم للتفتيش فقط، وإن ذلك سيتم خلال الأيام المقبلة".
وأضاف: "سيكون من الضروري فتح المعبر إذا أرادت إسرائيل تفتيش أكثر من 200 شاحنة يومياً متجهة لغزة"، فيما لم يحدد ما إذا كان سيتم السماح للشاحنات بالمرور لغزة عبر المعبر نفسه، أو أن ذلك سيكون من خلال معبر رفح البري.
وتعليقاً على ذلك، أشاد منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث بالقرار الإسرائيلي، قائلاً: "هناك مؤشرات واعدة تشير إلى أن معبر كرم أبو سالم سيتم فتحه قريباً"، دون الحديث عن إمكانية استئناف العمل به.
ونفى مدير الإعلام في معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، وائل أبو محسن، أن "تكون الخطوة الإسرائيلية بهدف إعادة العمل بمعبر كرم أبو سالم، والسماح بإدخال البضائع والوقود كما كان في السابق".
وقال أبو محسن، في حديث لـ"إرم نيوز": "المعبر وفق ما أبلغنا سيتم فتحه لفحص الشاحنات ومن ثم إعادتها إلى معبر رفح، وذلك من أجل السماح لها بالدخول وفق الآلية المتبعة في الوقت الحالي لدخول المساعدات لغزة".
وأضاف: "هذه الخطوة لن تغير من آلية أو عدد الشاحنات الواردة للقطاع، حيث ستختصر مسافة 37 كيلومتراً تقطعها الشاحنات للفحص الأمني بمسافة كيلومتر واحد"، لافتاً إلى أن عدد الشاحنات سيبقى كما هو بمعدل 100 شاحنة يومياً.
وأكد أبو محسن أنه لا تغيير في آلية دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأنه لم يبلغ الطرف الفلسطيني بأي جديد بشأن إمكانية استئناف العمل في معبر كرم أبو سالم.
من ناحيته، يرى الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، أن الخطوة الإسرائيلية يمكن أن تكون خطوة أولى من أجل إعادة العمل في معبر كرم أبو سالم التجاري بالآلية السابقة التي كانت قبل أحداث السابع من أكتوبر.
وأوضح عبد الكريم، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "إغلاق المعبر التجاري الوحيد بين إسرائيل وغزة كبد الجانبين خسائر فادحة جداً تقدر بالمليارات"، مشيراً إلى أن إسرائيل تعتبر القطاع سوقاً استهلاكية مهمة لاقتصادها.
وأضاف: "قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق معبر كرم أبو سالم بعد أحداث أكتوبر كان سياسياً، وبالتالي فإن الضغط الذي يتعرض له الاقتصاد الإسرائيلي سيدفعها إلى اتخاذ قرار بعودة العمل بشكل تدريجي للمعبر التجاري".
وأشار عبد الكريم إلى أن "إسرائيل لا ترغب في اتخاذ مثل هذه الخطوة بشكل مباشر وتترك مساحة للضغط والمطالبات الدولية من أجل إعادة العمل بالمعبر"، مرجحاً أن يكون ذلك وفق آلية جديدة وبقائمة من الممنوعات.
وتابع: "إسرائيل ستحدد المواد الواردة لقطاع غزة، وستعيد مواد ومعدات كانت قد سمحت بإدخالها لغزة لقائمة المحظورات"، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تشدد السلطات الإسرائيلية حصارها على القطاع بعد انقضاء الحرب.