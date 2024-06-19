خبراء: "الخطة الثالثة" لحرب غزة تُنذر بإضعاف قدرات "حماس"

جهّز المستوى العسكري الإسرائيلي خطة متكاملة للمرحلة الثالثة من القتال في قطاع غزة بعد أكثر من 250 يوما، وتنتظر هذه الخطة موافقة المستوى السياسي لتصبح جاهزة للتنفيذ، ما يشير إلى إضعاف قدرات حركة "حماس".

ووفق صحيفة معاريف الإسرائيلية فإن خطة الانتقال إلى المرحلة الثالثة تم إعدادها من قبل المؤسسة الأمنية وهي في انتظار موافقة المستوى السياسي.

وذكرت الصحيفة أن المرحلة الثالثة ستأخذ شكل عمليات دقيقة لقوات الجيش الإسرائيلي في عمق وكامل أراضي قطاع غزة.

المرحلة الأخيرة

وقال الخبير في الشؤون العسكرية د.رائد موسى إن إعداد المستويين العسكري والأمني خطة المرحلة الثالثة والأخيرة من الحرب على قطاع غزة يشير إلى أن الجيش استطاع أن يقوض من قدرات "حماس" والفصائل العسكرية الفلسطينية بشكل كبير جدًا.

وأضاف موسى في حديثه لـ "إرم نيوز" أن المرحلة الثالثة جاءت عقب معارك قتالية شرسة وعمليات عسكرية إسرائيلية موسعة داخل المدن والمخيمات الفلسطينية بهدف القضاء على البنية العسكرية لحركة "حماس" والتي كانت يمكن من خلالها أن توجه ضربات قوية لقوات الجيش الإسرائيلي المتقدمة.

وتابع أن المرحلة المقبلة ستشهد انخفاضا في وتيرة القتال على عكس المرحلة الثانية والعمليات البرية بحيث سيتم خفض عدد الوحدات العسكرية التي تقاتل والاعتماد على أسلوب "العمليات الجراحية" في مواجهة عناصر المقاومة الفلسطينية، وفق تعبيره.

وأوضح الخبير العسكري، أن هذه المرحلة جاءت بعد كشف المستويين السياسي والعسكري الإسرائيلي عن وجود نية للبقاء عدة سنوات داخل قطاع غزة وإعادة احتلاله من جديد وإقامة مناطق عازلة ومحاور عسكرية في عمق الأراضي داخل القطاع.

وأشار موسى إلى أن "حماس" ومعها الفصائل الفلسطينية ستنتقل إلى مرحلة مختلفة تمامًا للتصدي لهذه المرحلة من خلال رفع مستوى الضغط العسكري والذي سيتطلب أحياناً الدفع بألوية قتالية جديدة، فضلاً عن نصب الكمائن واستدراج القوات؛ ما يجعلها تشعر بفشل إمكانية نجاح هذه المرحلة.