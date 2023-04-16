"الدعم السريع": طيران أجنبي يستهدف قواتنا في بورتسودان

قالت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، إنها تعرضت لهجوم من قبل طيران أجنبي في مدينة بورتسودان شرقي البلاد.

وكانت اشتباكات وقعت في بورتسودان بين الجيش وقوات الدعم السريع قرب معسكر الأخير بحي الشاطئ في وقت سابق خلال الليل، وفق تقارير محلية.

وصباح الأحد، نشر الدعم السريع على حسابه في فيسبوك بيانا جاء فيه: "تتعرض قوات الدعم السريع في بورتسودان إلى هجوم من طيران أجنبي نحذر من التدخل الأجنبي ونهيب الرأي العام الإقليمي والدولي إلى وقف هذا العدوان والمسلك".