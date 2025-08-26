الجيش الإسرائيلي يُنهي تحقيقا بشأن الهجوم على مستشفى بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء الانتهاء من تحقيق أولي في الهجوم على مستشفى ناصر في خان يونس في قطاع غزة، أسفر عن مقتل العشرات، بينهم 5 صحفيين، ما تسبب بتنديد عالمي واسع.

ووفق "يديعوت أحرنوت" ادعى التحقيق أن قوات لواء "غولاني" عثرت على كاميرا وضعتها حماس في المستشفى، حيث يُشتبه في أن الكاميرا استُخدمت لمراقبة أنشطة القوات الإسرائيلية.

أخبار ذات علاقة ألمانيا "مصدومة" وفرنسا تدعو للتحقيق بعد قصف مستشفى ناصر

وإثر ذلك، تحركت قوة "غولاني" لتدمير الكاميرا، والتي قامت فيما يبدو بالهجوم دون الحصول على إذن مسبق من القيادة العليا للجيش.

وبحسب الصحيفة، أمر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير في أعقاب التحقيق بـ"التشديد على التنسيق قبل الهجوم مع مراكز القيادة، سواء فيما يتعلق بالأسلحة المُعتمدة للهجوم أو بتاريخ الموافقة عليه، والتحقيق في عملية اتخاذ القرارات على أرض الواقع.

أخبار ذات علاقة بريطانيا: استهداف مستشفى ناصر في غزة "مروع"

وأمس الإثنين، أعربت إسرائيل في البيان، الذي صدر من مكتب نتنياهو باللغة الإنجليزية، "عن "أسفها العميق للحادث المأساوي الذي وقع اليوم في مستشفى ناصر بغزة".



