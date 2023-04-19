أنباء عن عودة الجنود المصريين المحتجزين في السودان
أفادت منصات إخبارية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الجنود المصريين الذين احتجزتهم قوات الدعم السريع في السودان عادوا إلى الأراضي المصرية.
وقالت قناة القاهرة نيوز في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وصلت الدفعة الأولى من الجنود المصريين في السودان إلى القاهرة، والدفعة الثانية تصل خلال ساعات".
وفيما لم تعلن السلطات المصرية أو قوات الدعم السريع حتى الآن بشكل رسمي عودة الجنود المحتجزين، لم تتمكن "إرم نيوز" من التأكد من الأخبار المتداولة بهذا الخصوص.
وقبل يومين، نشرت قوات “الدعم السريع"، التي تخوض معارك ضارية ضد الجيش السوداني، مقطع فيديو مصورا لعناصر من الجيش المصري، احتجزتهم في أعقاب الاشتباكات المسلحة.
وأكد الجيش المصري، في وقت سابق، أنه يتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان، مشيرا إلى أنه جارٍ التنسيق لضمان تأمين القوات المصرية المتواجدة هناك ضمن مهمات التدريب المشتركة.