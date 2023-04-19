أنباء عن عودة الجنود المصريين المحتجزين في السودان

وفيما لم تعلن السلطات المصرية أو قوات الدعم السريع حتى الآن بشكل رسمي عودة الجنود المحتجزين، لم تتمكن "إرم نيوز" من التأكد من الأخبار المتداولة بهذا الخصوص.

وقبل يومين، نشرت قوات “الدعم السريع"، التي تخوض معارك ضارية ضد الجيش السوداني، مقطع فيديو مصورا لعناصر من الجيش المصري، احتجزتهم في أعقاب الاشتباكات المسلحة.

وأكد الجيش المصري، في وقت سابق، أنه يتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان، مشيرا إلى أنه جارٍ التنسيق لضمان تأمين القوات المصرية المتواجدة هناك ضمن مهمات التدريب المشتركة.