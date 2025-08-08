دبلوماسيون: جلسة طارئة لمجلس الأمن السبت حول خطة نتنياهو للسيطرة على غزة
نتنياهو: غزة ستخضع لحكم مدني لا يتبع السلطة الفلسطينية ولا حماس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المصدر: AFP
إرم نيوز
08 أغسطس 2025، 4:24 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن غزة ستكون منزوعة السلاح، وسيقام فيها "حكم مدني سلمي لا يتبع السلطة ولا  حماس ولا أي منظمة إرهابية أخرى"، وذلك بعد "نزع سلاح حماس".

وأضاف، في بيان صدر عن مكتبه، أن إقامة حكم مدني سيساعد في تحرير المختطفين، وسيضمن أن لا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل في المستقبل.

وقال إن "هدف إسرائيل ليس السيطرة على قطاع غزة بل تحريره من حماس وتمكين إقامة حكومة سلمية هناك".

وأعرب نتنياهو عن "خيبة أمله" من قرار المستشار الألماني فريدريش ميرتس بفرض حظر على توريد الأسلحة لإسرائيل، قائلاً إن ألمانيا "تكافئ إرهاب حماس بفرض حظر على تسليح إسرائيل، بدلاً من دعم الحرب العادلة لإسرائيل ضد حماس".

