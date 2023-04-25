ما السبب وراء اندلاع التوتر في مصلى باب الرحمة بالقدس؟
عاد مصلى باب الرحمة، أحد أروقة المسجد الأقصى، ليتصدر عنوان التوتر داخل القدس الشرقية المحتلة، بعد 4 سنوات من احتجاجات واسعة اندلعت عقب إغلاقه من قبل السلطات الإسرائيلية.
وكان مستوطنون اقتحموا المسجد الأقصى، أمس الإثنين، فيما أقدمت الشرطة الإسرائيلية على قطع أسلاك الكهرباء في مصلى باب الرحمة، وذلك للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، كما منعت "الحراس" من الدخول إليه.
وعبر فلسطينيون عن خشيتهم من أن تكون هذه المواجهات بداية لإعادة إغلاق المصلى وتحويله إلى كنيس يهودي، ما قد يفجر مواجهات شديدة في الحرم القدسي.
وقالت: "الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات"، إن السلطات الإسرائيلية تسعى إلى "إغلاق مصلى باب الرحمة وإعادة الوضع فيه إلى ما قبل شباط 2019".
وقبل هذا التاريخ بقي مصلى باب الرحمة مغلقا لمدة 16 عاما.
واعتبرت الهيئة في بيان نشرته وكالة "معا" الفلسطينية، أن "المصلى جزء أصيل من المسجد الأقصى وأن أي محاولة (من جانب إسرائيل) لتغيير الوضع القائم فيه ستكون لها تداعيات خطيرة".
"تحويله لكنيس"
من جهته، كشف مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات، عن "مخطط إسرائيلي للسيطرة على مصلى باب الرحمة وتحويله إلى كنيس يهودي.
وقال بكيرات في تصريحات نقلتها وكالة "صفا" المحلية، إن "سيطرة إسرائيل على باب الرحمة يعني وضع قدم له داخل الأقصى، بما يُمهد للسيطرة على الساحات في باب الرحمة، ومن ثم المصلى القبلي، وغيره من المصليات".
بدورها، أكدت جامعة الدول العربية أن مصلى باب الرحمة "جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى ومُلك إسلامي خالص أقرته وتقره الشرعية الدولية"، محذرة في الوقت نفسه من "خطورة الاعتداءات الإسرئيلية بحقه".
وحمّل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، إسرائيل، "مسؤولية التصعيد في مصلى باب الرحمة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وكانت السلطات الإسرائيلية منعت الصلاة في المصلى منذ العام 2003، لكنه بقي يستخدم كقاعة لتدريس العلوم الشرعية.
وفي شباط/ فبراير من العام 2019، أغلقت البوابات المؤدية إليه، وإثر ذلك اندلعت احتجاجات مقدسية ومواجهات عنيفة دامت أكثر من شهر.
وكسر فلسطينيون آنذاك، الأقفال الحديدية وأعادوا فتح البوابات، لكن خلال هذه المدة، يقول مقدسيون إن السلطات الإسرائيلية منعت ترميم المصلى الذي يعاني من تشققات وانهيارات للأتربة داخله.