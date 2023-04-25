ما السبب وراء اندلاع التوتر في مصلى باب الرحمة بالقدس؟

عاد مصلى باب الرحمة، أحد أروقة المسجد الأقصى، ليتصدر عنوان التوتر داخل القدس الشرقية المحتلة، بعد 4 سنوات من احتجاجات واسعة اندلعت عقب إغلاقه من قبل السلطات الإسرائيلية.

وكان مستوطنون اقتحموا المسجد الأقصى، أمس الإثنين، فيما أقدمت الشرطة الإسرائيلية على قطع أسلاك الكهرباء في مصلى باب الرحمة، وذلك للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، كما منعت "الحراس" من الدخول إليه.